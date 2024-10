Kann es nicht verstehen: Real-Star Vinícius Jr. gibt sich trotzig. Bild: keystone

Ein demütiger Gewinner und Real wie im Kindergarten – die Ballon-d'Or-Reaktionen

Rodri gewinnt den Ballon d'Or für die Saison 2023/2024. Während der Spanier Demut zelebriert, outet sich Real Madrid als mieser Verlierer – beides sorgt für Reaktionen.

Es vergeht praktisch keine Ballon-d'Or-Vergabe, nach der nicht jemand beleidigt ist oder sich zumindest ungerecht behandelt fühlt. Auch das Jahr 2024 ist da keine Ausnahme. Im Gegenteil: Mit einem kollektiven Boykott, weil keiner ihrer Spieler die wichtigste Einzelauszeichnung gewonnen hat, setzt ausgerechnet Champions-League-Sieger Real Madrid neue Massstäbe bezüglich Trotzigkeit.

Hier sind die Reaktionen auf das Verhalten der Königlichen und Rodris Krönung:

Vinis Reaktion

Am Ende wurde er «nur» Zweiter: Grund genug für Vinícius Jr. so richtig beleidigt zu sein. Nach der Verleihung meldete er sich auf X selbst zu Wort – weiterhin trotzig, aber auch mit einer Kampfansage:

«Dann werde ich es halt 10 Mal machen. Sie sind nicht bereit dafür.»

Mit «es» spricht er wohl seine unzweifelhaft herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison an.

Im Vorfeld hatte der Verein selbst schon eine Stellungnahme abgegeben und sein Fernbleiben begründet:

Unterstützung von Real-Kollegen

Offenbar scheint man in Madrid einer Meinung zu sein. Auch zahlreiche aktuelle (und ehemalige) Teamkollegen von Vinícius äusserten sich und versicherten dem Brasilianer, dass er doch der Beste sei. So zum Beispiel Toni Kroos:

Sein französischer Teamkollege Eduardo Camavinga witterte derweil gar eine Verschwörung. Die Nicht-Auszeichnung von Vinícius sei «Fussball-Politik».

Französischer Sender macht sich über Vinicius lustig

Das Verhalten der Madrilenen sorgte indes auch für ziemlich viel Spott. So machte sich beispielsweise während der Vergabe der französische Fernsehsender «France Football» mit Memes über Vinícius Jr. lustig. Diese Aktion kam besonders in Madrid nicht gut an.

IShowSpeed

Nicht wirklich erfreut war auch der bekannte Streamer «IShowSpeed». Auf einem Video, das den US-Amerikaner zum Zeitpunkt der Bekanntgabe zeigt, wirkt der grosse Cristiano-Ronaldo- und Real-Fan schockiert über den Nicht-Gewinn von Vinícius. Etwas zögerlich klatscht er dann doch noch für Rodri.

Grosse Party bei Rodri

Diesem dürften die all die beleidigten Egos bei Real ziemlich wurst sein. Der Gewinner der Ballon-d'Or-Trophäe liess sich trotz der ganzen Nebenschauplätze feiern. Auf Social-Media gratulierte ihm sein Teamkollege Ilkay Gündogan von Manchester City persönlich:

Nach dem Sieg liess sich der Spanier auch ordentlich feiern, wie ein Video auf «X» zeigt:

Rodri erhält viel Lob

Der Spanier, der ohnehin schon für seine Bescheidenheit bekannt war, präsentierte sich bei der Preisvergabe auch ein wenig als Gegenstück zu Real. In seiner Rede erwähnte Rodri, dass einige Leute ihn nicht gut kennen würden, da er auch auf den sozialen Medien nicht präsent sei:

«Ich bin nur ein normaler Mensch. Ich geniesse den Sport.»

Für seinen bescheidenen Auftritt erhielt Rodri viel Lob von verschiedenen Usern:

Eine Prise mehr Rodri würden Real Madrid und Vinícius Jr. derweil vielleicht ganz guttun – dann klappt es vielleicht im kommenden Jahr mit dem Sieg beim Ballon d'Or.