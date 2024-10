Champions-League-Sieger geht bei Weltfussballerwahl wohl leer aus – Vinicius und Real Madrid sind ausser sich vor Wut. Bild: keystone

Geht Vinicius leer aus? Real Madrid wütet: «Ballon d'Or existiert für uns nicht mehr»

Am Montagabend wird der Ballon d'Or in Paris vergeben. Vinicius Junior galt bisher als einer der Favoriten für die Auszeichnung. Erscheinen wird er nun wohl nicht. Genauso wie alle Vertreter seines Vereins.

Mehr «Sport»

Ist das Ergebnis der Ballon-d'Or-Vergabe schon bekannt? Zumindest, wer ihn nicht gewinnen wird, ist offenbar schon klar. Das behaupten jedenfalls verschiedene Medien – und überraschen damit.

Denn gerüchtehalber geht die Auszeichnung nicht an einen der grössten Favoriten: Vinícius Júnior von Real Madrid. Weil Real das Ergebnis der Verleihung schon kennen soll, wird der Brasilianer nicht nach Paris reisen, wo die Verleihung am Montagabend stattfindet. Genauso wenig wie offenbar alle anderen Vertreter des amtierenden Champions-League-Siegers.

Real-Präsident Florentino Perez strich den Flug der 50-köpfigen Delegation nach Paris kurzerhand. Bild: keystone

Das bedeutet: Auch Trainer Carlo Ancelotti, die Superstars Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Federico Valverde, Andrij Lunin, die alle ebenfalls für eine Auszeichnung nominiert sind, und Präsident Florentino Pérez sind nicht dabei. Der Klub boykottiert damit offenbar die Veranstaltung – weil keiner der Spieler und vor allem nicht Top-Favorit Vinicius Junior gewinnt?

Offenbar scheint das wirklich der Grund zu sein. Die Organisatoren des Ballon d'Or stritten in einer ersten Reaktion zwar ab, dass die Preisträger bereits informiert seien. «Weder Spieler noch Klubs wissen, wer den Ballon d'Or gewonnen hat», lautete es dort. Dennoch strich Real seinen für 15 Uhr angesetzten Sonderflug – 50 Personen sollten die Reise nach Paris antreten. Auch die für fünf Stunden angesetzte Sondersendung auf dem hauseigenen TV-Sender wurde kurzfristig abgesetzt.

In einem Statement des Klubs, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, wurde die Vermutung dann im Grunde endgültig bestätigt. Dort heisst es nämlich: «Es ist klar, dass beim Ballon d'Or Real Madrid nicht respektiert wird. Und Real Madrid wird nirgendwo hingehen, wo es nicht respektiert wird.» Und weiter: «Wenn die Vergabekriterien, Vinícius nicht als Sieger benennen, sollten dieselben Kriterien Carvajal als Sieger benennen.»

Dani Carvajal schoss im Champions-League-Final ein Tor und wurde später auch Europameister. Bild: keystone

Gegenüber der «Marca» liess eine klubinterne Quelle verlauten: «Der Ballon d'Or existiert für uns nicht mehr.» Angeblich gehen die Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez davon aus, dass der europäische Fussballverband UEFA hinter der Entscheidung stecke.

Real Madrid hatte sich in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft in Spanien souverän gesichert. Noch beeindruckender jedoch: Die Königlichen schafften es erneut, die Champions League zu gewinnen – das sechste Mal in den vergangenen elf Jahren.

Am Finaltriumph im Wembley-Stadion gegen Borussia Dortmund (2:0) im Juni hatte Vinicius Junior entscheidenden Anteil, traf er doch zur Vorentscheidung. Auch unabhängig davon hatte der Offensivkünstler eine Weltklassesaison abgeliefert. In 39 Pflichtspielen für Real waren Vinícius Júnior 24 Tore sowie elf Vorlagen gelungen. Der 24-Jährige ist für seinen Klub mittlerweile unverzichtbar geworden.

Nun ist Rodri Topfavorit

Wer soll die Auszeichnung nun erhalten, wenn nicht Vinicius Junior? Als nun so gut wie gesichert gilt, dass Manchester-City-Star Rodri geehrt wird. Der Spanier, der aktuell mit einem Kreuzbandriss ausfällt, hatte mit seinem Verein vergangene Saison erneut die Meisterschaft in der Premier League geholt. Im Sommer führte der 28-Jährige dann sein Land bei der Europameisterschaft in Deutschland zum Titel.