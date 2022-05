FCZ, YB, FCSG, Winterthur – diese Klubs brauchen (vielleicht) einen neuen Trainer

Am Wochenende ist für die meisten europäischen Fussballklubs die Saison abgeschlossen werden. Während die Spieler nun Ferien geniessen, muss die Chefetage vielerorts einen Trainer für die neue Saison installieren.

FC Zürich

Dass der sensationelle und überlegene Meistertitel den Trainer André Breitenreiter zum begehrten Mann machen würde, war abzusehen. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten soll sein Abgang fix sein. Der Deutsche kehrt in die Bundesliga zurück. Breitenreiter wird die TSG Hoffenheim übernehmen, den Neunten der abgelaufenen Saison. Die Kraichgauer lagen nach 25 Runden noch auf einem Champions-League-Platz. Doch in den letzten acht Spielen kamen nur noch zwei Pünktchen zusammen, so dass Trainer Sebastian Hoeness gehen musste.

Bild: keystone

Vielleicht spricht auch Breitenreiters Nachfolger im Letzigrund gepflegtes hochdeutsch. Der «Blick» nennt als ersten Kandidaten für den FCZ-Trainerposten Bruno Labbadia. Bis im Januar 2021 war er Trainer bei Hertha BSC, seither ist er ohne Job. Zuvor trainierte der 56-jährige Ex-Stürmer unter anderem Wolfsburg, den Hamburger SV, Stuttgart und Leverkusen.

FC Basel

Nati-Rekordtorschütze Alex Frei führte den FC Winterthur zum Aufstieg in die Super League. Nun übernimmt er den FC Basel. Offiziell ist der Wechsel noch nicht, aber laut Aussagen von Winterthurer Spielern habe der Trainer ihnen gegenüber klar gemacht, dass er den Klub verlassen wird.

Bild: keystone

YB

Nach der Trennung von David Wagner übernahm Matteo Vanetta. In elf Spielen konnte er keine Werbung in eigener Sache machen, es schauten nur vier Siege heraus. Die Berner werden die Interimslösung kaum zum festen Trainer machen. Seit längerer Zeit wird vor allem Raphael Wicky gehandelt.

Bild: keystone

FC St.Gallen

Ein sensationeller Rang 2, danach zwei Cupfinal-Teilnahmen – die Bilanz von Peter Zeidler kann sich mehr als sehen lassen, auch wenn ein Pokal fehlt. Dazu hat der Trainer ein klares Konzept, er setzt auf die Jugend und die Offensive. Lauter Faktoren, die Zeidler auch ausserhalb der Ostschweiz interessant macht. Laut «Sky Sport» soll er beim Bundesligist FC Augsburg weit oben auf der Liste des Nachfolgers für Markus Weinzierl stehen.

Bild: keystone

FC Sion

Wieder einmal eine enttäuschende Saison im Wallis, wenigstens wurde in Extremis die Barrage verhindert. Ob Präsident Christian Constantin an Paolo Tramezzani festhält oder ob er wieder einmal den Übungsleiter als Schwachpunkt ausgemacht hat?

Bild: keystone

FC Winterthur

Wenn Alex Frei geht, benötigt der Aufsteiger also nebst Super-League-tauglichen Spielern auch einen neuen Trainer. Nach Informationen des «Blicks» fanden bereits Gespräche mit Patrick Rahmen statt, dem vormaligen Coach von Basel und Aarau.

Bild: keystone

Lausanne-Sport

Nach dem Abstieg setzen die Waadtländer auf einen neuen Trainer. Gefunden haben sie ihn offenbar schon: Ludovic Magnin soll übernehmen. Der Ex-Nati-Spieler schaffte am Wochenende mit Altach auf fast wundersame Weise den Klassenerhalt in der österreichischen Bundesliga.

Bild: keystone

FC Aarau

Dramatisch verpasste der FCA am Samstag im ausverkauften Brügglifeld den Aufstieg. Eine weitere Saison in der Challenge League mit Stephan Keller an der Seitenlinie? Die «Aargauer Zeitung» stellte seine Position nicht nur in Frage, sondern machte sie heute gleich zur Titelgeschichte: «Es lohnt sich, über Trainer Keller zu diskutieren.» (ram)