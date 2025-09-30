freundlich10°
Champions League: Galatasaray schockt Liverpool, Bayern siegen souverän

Galatasaray&#039;s Davinson Sanchez, right, and Liverpool&#039;s Mohamed Salah fight for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Liverpool at the Ali Sa ...
Liverpool verliert bei Galatasaray überraschend.Bild: keystone

Liverpool patzt in Istanbul – Bayern und Inter souverän – Atlético deklassiert Frankfurt

Am zweiten Spieltag der Ligaphase der Champions League feiert Yann Sommer mit Inter Mailand einen klaren Sieg, zudem siegt Galatasaray überraschend gegen Liverpool.
30.09.2025, 18:0030.09.2025, 23:48
Inhaltsverzeichnis
Galatasaray – Liverpool 1:0Inter – Slavia Prag 3:0Marseille – Ajax 4:0Atlético Madrid – Frankfurt 5:1Pafos – Bayern München 1:5Bodö/Glimt – Tottenham 2:2Chelsea – Benfica 1:0Kairat Almaty – Real Madrid 0:5Atalanta – Brügge 2:1Die Tabelle

Galatasaray – Liverpool 1:0

Es ist die grosse Überraschung am zweiten Spieltag der Champions League: Galatasaray Istanbul gewinnt zuhause gegen Liverpool. Victor Osimhen verwandelte in der 16. Minute einen Penalty souverän, kürte sich damit zum ersten nigerianischen Spieler mit 10 Toren in der Königsklasse und legte den Grundstein für den Sieg über den englischen Meister Liverpool.

Diesem gelang es trotz reichhaltigem Ballbesitz nicht, für den Ausgleichstreffer zu sorgen. Das Ablenkmanöver der Gala-Fans, die in der Nacht vor der Partie Feuerwerk vor dem Teamhotel der Liverpool-Spieler gezündet hatten, scheint damit seine Wirkung gefunden zu haben.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Galatasaray Istanbul - Liverpool 1:0 (1:0)
SR Turpin (FRA).
Tor: 16. Osimhen (Penalty) 1:0.

Inter – Slavia Prag 3:0

Ebenfalls gewinnen konnte Inter Mailand. Nachdem Yann Sommer in der italienischen Meisterschaft zweimal dem zweiten Torhüter, Josep Martinez, weichen musste, stand er im Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag wieder zwischen den Pfosten.

Stanek serviert Martinez den Ball auf dem SilbertablettVideo: SRF

Viel zu tun hatte der ehemalige Schweizer Nationalgoalie nicht. Souverän mit 3:0 gewann das Team von Cheftrainer Cristian Chivu dank Lautaro Martinez (30. und 65.) und Denzel Dumfries (34.).

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Inter Mailand - Slavia Prag 3:0 (2:0)
SR Kavanagh (ENG).
Tore: 30. Martinez 1:0. 34. Dumfries 2:0. 65. Martinez 3:0.
Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer und Akanji (ab 67.).

Marseille – Ajax 4:0

Auch in den übrigen Partien fielen am zweiten Spieltag der Königsklasse reichlich Treffer. In Südfrankreich beispielsweise, wo Olympique Marseille gegen Ajax Amsterdam furios loslegte und nach 26. Minuten bereits mit 3:0 führte. Nach der Pause erzielte die französische Mannschaft dann gar noch das 4:0.

Video: SRF

Marseille - Ajax Amsterdam 4:0 (3:0)
SR Taylor (ENG).
Tore: 6. Paixao 1:0. 12. Paixao 2:0. 26. Greenwood 3:0. 52. Aubameyang 4:0.

Atlético Madrid – Frankfurt 5:1

Oder auch in Madrid, wo der Schweizer Aurele Amenda mit Eintracht Frankfurt einen Abend zum Vergessen erlebte. 5:1 gewann Atlético Madrid das Spiel, Amenda, der für die letzten 30 Minuten eingewechselt wurde, konnte am Resultat nichts mehr ändern – im Gegenteil. Der Schweizer verursachte in der 82. Minute mit einem Handspiel den Penalty, der zum 5:1-Endstand führte.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt 5:1 (3:0)
SR Vincic (SVN).
Tore: 4. Raspadori 1:0. 33. Le Normand 2:0. 45. Griezmann 3:0. 57. Burkardt 3:1. 70. Simeone 4:1. 82. Alvarez (Penalty) 5:1.
Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 58.), 82. Amenda verursacht Elfmeter (Handspiel).

Pafos – Bayern München 1:5

Noch überlegener siegte Bayern München gegen Pafos. Zur Halbzeitpause verzeichneten sie bereits eine 4:1-Führung, in den zweiten 45. Minuten bauten sie diese um ein weiteres Tor aus.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Pafos - Bayern München 1:5 (1:4)
SR Lukjancukas (LTU).
Tore: 15. Kane 0:1. 20. Guerreiro 0:2. 31. Jackson 0:3. 34. Kane 0:4. 45. Orsic 1:4. 68. Olise 1:5.

Bodö/Glimt – Tottenham 2:2

MIt etwas Glück zu einem Punkt kam Tottenham auswärts in Norwegen bei Bodö/Glimt. Die Hausherren verschossen schon in der ersten Halbzeit einen Penalty, ehe sie nach de Seitenwechsel doch noch mit 2:0 in Führung gingen. Der englische Europa-League-Siger konnte kurz darauf aber verkürzen und glich dann in der 89. Minute mit einem Eigentor doch noch aus.

Bodö/Glimt - Tottenham Hotspur 2:2 (0:0). SR Kruzliak (SVK). - Tore: 53. Hauge 1:0. 66. Hauge 2:0. 68. Van de Ven 2:1. 89. Richarlison 2:2.
Bemerkungen: 35. Högh (Bodö/Glimt) verschiesst einen Penalty.

Chelsea – Benfica 1:0

José Mourinho misslingt die Rückkehr an die Stamford Bridge. Er verlor mit Benfica Lissabon mit 1:0 gegen Chelsea. Das einzige Tor des Spiels war ein Eingetor von Richard Rios. Dass Chelsea in der Schlussphase durch Joao Pedro noch einen Platzverweis kassierte, hatte am Ende keine Konsequenzen.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Chelsea - Benfica Lissabon 1:0 (1:0)
SR Siebert (GER).
Tor: 18. Rios (Eigentor) 1:0.
Bemerkungen: 96. Gelb-Rote Karte gegen João Pedro (Chelsea).

Kairat Almaty – Real Madrid 0:5

Für das erste Heimspiel, das der kasachische Klub Kairat Almaty in der Champions League je bestritt, reiste mit Real Madrid ein grosser Gegner an. Und die Neulinge in der Königsklasse setzten das Team von Xabi Alonso, zumindest in der ersten Halbzeit, überraschend unter Druck.

epa12417716 Kylian Mbappe of Real Madrid bites his shirt during the UEFA Champions League soccer match between Kairat Almaty and Real Madrid, in Almaty, Kazakhstan, 30 September 2025. EPA/MAXIM SHIPEN ...
Kylian Mbappé ist der Mann des Spiels in Kasachstan.Bild: keystone

Den Madrilenen, denen die Führung in der 26. Minute dank einem Penalty von Kylian Mbappé gelang, wollte aus dem Spiel heraus nichts so wirklich gelingen. Hauptverantwortlicher war dafür Almaty-Goalie Sherkhan Kalmurza. Der 18-Jährige parierte mehrmals stark – so zum Beispiel in der 21. Minute gegen Mbappé oder kurz vor der Pause gegen Vinicius Jr.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann aber die Klasse von Real Madrid deutlich. Während Mbappé nach seinem Penalty-Tor in Halbzeit eins auch ein zweites und drittes Mal traf, setzte Brahim Diaz mit seinem Treffer zum 5:0 den Schlusspunkt der Partie.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Kairat Almaty - Real Madrid 0:5 (0:1).
SR Guida (ITA).
Tore: 26. Mbappé (Penalty) 0:1. 52. Mbappé 0:2. 73. Mbappé 83. Camavinga 0:4. 93. Diaz 5:0.

Atalanta – Brügge 2:1

In der zweiten Partie des Abends, die bereits um 18.45 Uhr angepfiffen wurde, setzte sich Atalanta Bergamo mit einem knappen 2:1-Sieg zuhause gegen Brügge durch. Das entscheidende Tor fiel in der 87. Minute durch Mittelfeldspieler Mario Pasalic.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Atalanta Bergamo - FC Brügge 2:1 (0:1)
SR Eskas (NOR).
Tore: 38. Tzolis 0:1. 74. Samardzic (Penalty) 1:1. 87. Pasalic 2:1. (abu/sda)

Die Tabelle

Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 21
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
