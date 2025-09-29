wechselnd bewölkt14°
Super League: Sergio Cordova von YB war der Beste im Team der Runde

Switzerland: Brack Super League 2025/26, BSC Young Boys vs FC Thun - Stadion Wankdorf, Bern: Sergio Cordova 9 Young Boys celebrates his goal *** Switzerland Brack Super League 2025 26, BSC Young Boys ...
Sergio Cordova war im Derby die grosse Figur.Bild: www.imago-images.de

Ein Berner Derbyheld war der Beste – das ist das Team der Super-League-Runde

In der siebten Runde der Super League erhalten zwei Derbyhelden die Bestnote zehn. Neun von zwölf Teams haben mindestens einen Spieler im Team der Woche. Zürich und Lausanne stellen gleich zwei Akteure.
29.09.2025, 13:2929.09.2025, 13:40
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Obwohl Basel und GC jeweils als Verlierer vom Platz gingen, ist von beiden Teams mit Dominik Schmid (Basel) und Dirk Abels (GC) je ein Spieler im Team der Runde, das watson in Zusammenarbeit mit Sofascore und Opta präsentiert, vertreten. Das waren die gemäss statistischer Werte besten Spieler der Woche:

Team der Woche 7 Super League
Bild: sofascore

Zum bereits zweiten Mal in dieser Saison sind Luganos Anto Grgic, Sions Kreshnik Hajrizi und Lausanne-Goalie Karlo Letica im Team der Runde vertreten.

Zum ersten Mal ist auch der 56-fache Nationalspieler Steven Zuber dabei. Der Mittelfeldspieler vom FC Zürich erzielte gegen Leader St.Gallen den Ausgleichstreffer beim 3:1-Heimsieg. Mit Jahnoah Markelo ist ein weiterer FCZ-Spieler dabei.

Der Spieler der Woche

Vor allem dank Sergio Cordova konnte YB im Kantonsderby gegen Thun trotz Rückstand als Sieger vom Platz gehen. Ein Tor und zwei Vorlagen liess sich der 28-Jährige innerhalb von 16 Minuten gutschreiben. Dafür wird Cordova mit einem «10i» belohnt.

Bisher zeigte der Berner Neuzugang eher überschaubare Leistungen und konnte zuvor in der gesamten Spielzeit noch keinen einzigen Skorerpunkt sammeln. Ausgerechnet im Derby scheint sich der Knoten nun gelöst zu haben.

Super League: MVP bei YB vs. Thun Sergio Cordova.
Gleich drei Skorerpunkte sammelte Segio Cordova gegen YB.Bild: sofascore

Auch beim Spiel zwischen Sion und Lausanne erhielt ein Spieler die Bestnote. Lausannes Karlo Letica hielt den Kasten beim torlosen Unentschieden rein und parierte acht Schüsse. Zum ersten Mal in der laufenden Super-League-Saison kassierten die Waadtländer kein Gegentor.

Super League: Karlo Letica, der MVP bei Sion vs. Lausanne
Karlo Letica konnte überzeugen.Bild: sofascore
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 7
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore.com
Streamer «IShowSpeed» trifft Fussballerin Alisha Lehmann – und es gibt Drama
Video: watson
