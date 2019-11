Sport

Fussball

Petkovic gibt sein Kader für den Endspurt in der EM-Quali bekannt



Petkovic gibt sein Kader für den Endspurt in der EM-Quali bekannt

In einer Woche trägt die Schweiz ihre letzten beiden Qualifikationsspiele für die EM 2020 aus. Am Freitag empfängt sie in St.Gallen Georgien, zum Abschluss reist sie nach Gibraltar. Trainer Vladimir Petkovic gibt um 14 Uhr bekannt, welche Spieler er für die Partien aufbietet.

Abonniere unseren Newsletter