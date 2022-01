Die Klasse von Liverpool setzt sich am Ende durch. Bild: keystone

Arsenal verliert ohne Xhaka gegen Unterklassigen ++ Liverpool im FA Cup ohne Mühe weiter

Bundesliga

Hertha – Köln 1:3

Der 1. FC Köln bleibt in der Bundesliga auf Kurs für einen Europacupplatz. Die Kölner gewannen am Sonntag 3:1 bei Hertha Berlin und rücken in der Tabelle auf Rang 6 vor. Anthony Modeste, Ondrej Duda und Jan Thielmann schossen die Tore für das Team von Steffen Baumgart, das nun dreimal in Folge gewonnen hat und somit mit viel Selbstvertrauen in das Spiel am kommenden Samstag zuhause gegen Bayern München steigen dürfte.

Modeste bringt Köln in Führung. Video: streamja

Hertha konnte zwischenzeitlich durch Vladimir Darida nur verkürzen. Der Tscheche stand mit einem Ballverlust im Aufbau aber auch am Ursprung der endgültigen Entscheidung durch Thielmann in der Nachspielzeit. Nach dem Sieg vor der Winterpause gegen Dortmund müssen die Berliner also bereits wieder einen Rückschlag hinnehmen.

Duda erhöht für Köln. Video: streamja

Darida bringt die Hertha wieder heran. Video: streamja

Thielmann sorgt für die definitive Entscheidung. Video: streamja

Hertha Berlin - 1. FC Köln 1:2 (0:2)

keine Zuschauer.

Tore: 30. Modeste 0:1. 32. Duda 0:2. 57. Darida 1:2. 91. Thielmann 1:3.

Bochum – Wolfsburg 1:0

Für Wolfsburg geht das Tief derweil auch im neuen Jahr weiter. Die 0:1-Niederlage bei Aufsteiger Bochum ist bereits die sechste in der Liga in Folge. Milos Pantovic erzielte nach 65. Minuten den einzigen Treffer der Partie.

Zweikampf zwischen Bochums Milos Pantovic (links) und Wolfsburgs Sebastiaan Bornauw. Bild: keystone

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt, der Renato Steffen nach einer Stunde einwechselte und Kevin Mbabu auf der Bank beliess, hat von den zwölf Spielen seit seinem Amtsantritt die letzten acht allesamt verloren. Vorgänger Mark van Bommel war nach einer vergleichbaren Negativserie entlassen worden.

Bochum - Wolfsburg 1:0 (0:0)

keine Zuschauer.

Tor: 65. Pantovic 1:0.

Bemerkungen: Bochum ohne Decarli (verletzt), Wolfsburg ab 61. mit Steffen, ohne Mbabu (Ersatz) und Mehmedi (verletzt)

Tabelle:

FA Cup

Nottingham Forest – Arsenal 1:0

Arsenal muss die Ambitionen im FA Cup begraben. Die Londoner verlieren bei Nottingham Forest aus der zweiten Liga 0:1. Granit Xhaka befindet sich in Isolation. Nach Newcastle United ist am Sonntag mit Arsenal der nächste Premier-League-Klub aus dem FA-Cup ausgeschieden.

Nottingham Forest's James Garner mit einem Kopfball am 9. Januar 2022. Bild: keystone

Die Gunners verloren ohne den an Corona erkrankten Granit Xhaka bei Nottingham Forest, dem aktuell Neunten der zweithöchsten englischen Liga 0:1. Lewis Grabban erzielte nach 83 Minuten das goldene Tor.

Für Arsenal, das den Wettbewerb zuletzt 2020 gewonnen und sich in der Liga bis auf Rang 4 hochgearbeitet hatte, ist es eine unerwartete Enttäuschung, zumal Trainer Mikel Arteta zahlreiche Stammkräfte einsetzte. (sda)

Liverpool – Shrewsburry Town 4:1

Im FA Cup verzichtete Liverpools Trainer Jürgen Klopp auf diverse Stammspieler. Dennoch kommen die Reds zu einem relativ ungefährdeten 4:1-Sieg gegen Drittligist Shrewsburry Town.

Die zwischenzeitliche Führung von Shrewsburry. Video: streamable

Fabinho bringt Liverpool zurück in die Erfolgsspur. Video: streamable

Serie A

Udinese – Atalanta 6:2

Nach der coronabedingten Spielverschiebung am vergangenen Donnerstag ist Atalanta Bergamo am Sonntag in die Rückrunde der Serie A gestartet. Ohne den gesperrten Remo Freuler gewannen die Bergamasken bei Udinese dank je drei Toren pro Halbzeit 6:2 und halten somit als Vierte den Anschluss an die Spitzengruppe. Luis Muriel traf als einziger Spieler doppelt.

Bild: keystone

Udinese – Atalanta 2:6 (0:3)

Tore: 17. Pasalic 0:1, 22. Muriel 0:2, 43. Malinovsky 0:3, 59. Djimsiti (Eigentor) 1:3, 76. Muriel 1:4, 88. Beto 2:4, 89. Maehle 2:5, 92. Pessina 2:6.

Bemerkungen: Atalanta ohne Freuler (gesperrt).

Napoli – Sampdoria 1:0

Auch das drittplatzierte Napoli kam zum ersten Sieg im neuen Jahr. Nach dem 1:1 unter der Woche gegen Juventus Turin schlugen die Süditaliener Sampdoria Genua 1:0. Andrea Petagna gelang der einzige Treffer kurz vor der Pause.

Bild: keystone

Napoli – Sampdoria 1:0 (1:0)

Tor: 43. Petagna 1:0.



AS Roma – Juventus Turin 3:4

AS Roma - Juventus Turin 3:4 (1:1)

Tore: 11. Abraham 1:0. 18. Dybala 1:1. 48. Mchitarian 2:1. 53. Pellegrini 3:1. 70. Locatelli 3:2. 74. Kulusewski 3:3. 77. De Sciglio 3:4.

Bemerkungen: 81. Gelb-Rote Karte gegen De Ligt (Juventus/Handspiel). 83. Pellegrini (Roma) verschiesst Penalty.

Ligue 1

Lyon – PSG, 20.45 Uhr

