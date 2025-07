Riola Xhemaili nach dem öffentlichen Training der Nati am Sonntag in Bern. Bild: keystone

Nati-Stars antworten mit Video auf Hasskommentare nach dem 1:7 gegen Buben

Die Schweizer Fussballerinnen stehen erstmals im EM-Viertelfinal – und kontern den Spott vor dem Turnier mit einem selbstbewussten Tiktok-Video.

Die Heim-EM ist bislang ein Erfolg für das Schweizer Nationalteam. Die Frauen von Pia Sundhage schafften in der Gruppe mit Norwegen, Island und Finnland den Einzug in die K.o.-Phase. Dort warten am Freitagabend im Viertelfinal in Bern die Weltmeisterinnen aus Spanien.

Die Qualifikation gelang im letzten Vorrundenspiel gegen Finnland dank des Ausgleichs zum 1:1 von Riola Xhemaili in der 92. Minute. Die junge Angreiferin postete daraufhin am Wochenende gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Alayah Pilgrim ein Video auf Tiktok.

Die Spielerinnen bewegen ihre Lippen zu «Ready for it?» von Taylor Swift. Betitelt ist die kurze Aufnahme mit «POV: The 7:1 duo is back». Dazu kommentiert Xhemaili «Btw we don't care».

Was das Duo damit meint, ist klar. Sie spielen auf die 1:7-Niederlage an, die die Frauen-Nati vor dem Turnier in einem Testspiel gegen die U15-Junioren des FC Luzern kassiert hatte.

Die Schweizerinnen hatten dafür viel Spott und Häme kassieren müssen, die Kommentarspalten waren voll mit beleidigenden Aussagen. Nun also die Retourkutsche von Riola Xhemaili und Alayah Pilgrim.

Wie sehr das Schweizer Frauen-Nationalteam dieser Tage zieht, lässt sich an den Einschaltquoten für die Übertragung ihrer Spiele ablesen. Oder beim öffentlichen Training beobachten, das die Equipe am Sonntagnachmittag in Bern abhielt. Im Neufeld-Stadion erschienen rund 4000 Fans, um den Spielerinnen bei der Arbeit zuzuschauen – und natürlich auch, um Selfies zu machen und Autogramme zu ergattern. (ram)