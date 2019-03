Sport

Fussball

Messi mit Hattrick bei Barça-Erfolg +++ Inter schlägt Milan im Derby



Internationaler Fussball, die wichtigsten Spiele Premier League:

Fulham – Liverpool 1:2 (0:1)

Everton – Chelsea 2:0 (0:0) Serie A:

Genoa – Juventus Turin 2:0 (0:0)

Bergamo – Chievo 1:1 (0:1)

Lazio Rom – Parma 4:1 (4:0)

Napoli – Udinese 4:2 (2:2)

Milan – Inter 2:3 (0:1) Primera Division:

Betis Sevilla – Barcelona 1:4 (0:2) Ligue 1:

Paris St-Germain – Marseille 3:1 (1:0)



Bild: EPA/ANSA

Messi mit Hattrick bei Barça-Erfolg +++ Inter schlägt Milan im Derby

Primera Division

Betis Sevilla – Barcelona 1:4

Dank dem überragenden Lionel Messi kam der FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft zum vierten Sieg in Folge und festigte in der 28. Runde seine Leaderposition.

Messi trug zum 4:1-Sieg bei Betis Sevilla drei Tore bei. Der Argentinier traf zunächst mit einem fantastischen Freistoss und Sekunden vor der Pause nach einem Doppelpass mit Luis Suarez. In der 85. Minute sorgte er in seinem 674. Einsatz für Barcelona für den Schlussstand.

Dem FC Barcelona gelang damit die Revanche für das 3:4 gegen Betis Mitte November. Es ist bis heute die letzte Niederlage der Katalanen in der Meisterschaft.

Betis Sevilla - FC Barcelona 1:4 (0:2).

54'172 Zuschauer.

Tore: 18. Messi 0:1. 45. Messi 0:2. 63. Suarez 0:3. 82. Loren 1:3. 85. Messi 1:4.

Die Tabellenspitze:

Premier League

Fulham – Liverpool 1:2

Im Zweikampf um den Meistertitel hat sich der FC Liverpool dank eines 2:1-Siegs beim FC Fulham wieder vor Manchester City geschoben. Das Team von Jürgen Klopp liegt nun zwei Punkte vor den «Citizens», hat aber ein Spiel mehr auf dem Konto.

Die entscheidende Figur für Liverpool ist Sadio Mané. Der Senegalese schiesst in der 26. Minute nach einem sehenswerten Doppelpass mit Roberto Firmino das 1:0 und provoziert den Penalty, den James Milner in der 81. Minute zum 2:1 verwertet. Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die «Cottagers» ist Ex-Liverpool-Stürmer Ryan Babel zuständig, der dann auch aufs Jubeln verzichtet.

Xherdan Shaqiri schmort wie zuletzt fast immer 90 Minuten auf der Bank. Der Schweizer Internationale hat in den letzten Wochen in der Hierarchie sogar noch einige Plätze verloren. Offensivspieler wie Divock Origi oder Daniel Sturridge werden gegen Fulham eingewechselt, Shaqiri nicht.

Manchester City spielt seinen Match der 31. Runde am 24. April. Ein Selbstläufer wird jene Partie aber nicht: Die Mannschaft von Pep Guardiola tritt dann beim Stadtrivalen Manchester United an.

Everton – Chelsea 2:0

Chelsea muss beim FC Everton eine 0:2-Niederlage beim FC Everton einstecken und erleidet im Kampf um die Champions-League-Plätze einen herben Rückschlag. Richarlison bringt die «Toffees» in der 49. Minute aus kurzer Distanz in Führung, für die endgültige Entscheidung sorgt ein Elfmeter von Gyfli Sigurdsson 20 Minuten vor Schluss.

Fulham - Liverpool 1:2 (0:1)

25'043 Zuschauer.

Tore: 26. Mané 0:1. 74. Babel 1:1. 81. Milner (Foulpenalty) 1:2.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

Everton - Chelsea 2:0 (0:0)

39'356 Zuschauer.

Tore: 49. Richarlison 1:0. 72. Sigurdsson 2:0.

Bemerkungen: 72. Sigurdsson verschiesst Penalty und trifft im Nachschuss.

Die Tabellenspitze: bild: screenshot srf

FA Cup: Brighton eliminiert letzten Unterklassigen Millwall (2.) - Brighton 2:2 n.V.; Brighton 5:4-Sieger im Penaltyschiessen.



Halbfinals: Manchester City - Brighton, Watford - Wolverhampton.



Serie A

Milan – Inter 2:3

Was für ein verrücktes Derby della Madonnina zwischen der AC Milan und Inter Mailand. Keine drei Minuten sind gespielt, ehe Vecino Inter in Führung schiesst. Kurz nach der Pause doppelt Verteidiger de Vrij nach.

Milan zeigt aber Moral und erzielt nur wenige Minuten später durch Bakayokos wuchtigen Kopfball das Anschlusstor. Dann ist Inter wieder an der Reihe, Martinez versenkt einen zurecht gepfiffenen Penalty zum 3:1. Der erneute Anschluss durch Musacchio kommt zu spät, Inter gewinnt diese Partie, überholt Milan in der Tabelle und liegt neu auf Rang 3.

Heiss zu und her geht es kurz vor Schluss. Der 20 Minuten zuvor eingewechselte Conti fräst Martinez um und sieht glatt Rot. Dann greift jedoch der Videoschiedsrichter ein und so wird aus der zunächst roten nur eine gelbe Karte, Conti darf weiterspielen. Ein höchst fragwürdiger Entscheid, findet auch Inter-Coach Spalletti, er muss nach seinen Reklamationen frühzeitig in die Kabine.

Genoa – Juventus 2:0

Während 27 Saisonspielen ist Juventus Turin bislang ungeschlagen geblieben, nun muss der Leader in der 28. Runde erstmals als Verlierer vom Platz. Das Team von Massimiliano Allegri unterliegt beim Tabellen-13. Genoa durch Tore von Stefano Sturaro (72.) und Goran Pandev (81.) mit 0:2. Der italienische Serienmeister war ohne zahlreiche Stammkräfte angetreten, so fehlten schonunshalber Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi und Cristiano Ronaldo.

Für die Turiner ist es nicht nur die erste Saisonniederlage in der Serie A, sondern auch die erste Partie, in welcher sie ohne Torerfolg bleibt. Genoa hat in dieser Saison vier von sechs möglichen Punkten gegen den Leader geholt. Bereits im letzten Oktober trotzte das Team von Cesare Prandelli dem Meister in Turin ein 1:1 ab.

Napoli – Udinese 4:2

Einen Schockmoment gibt es bei Napolis 4:2-Sieg zuhause gegen Udinese: Nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler spielt Torhüter David Ospina zunächst mit bandagiertem Kopf weiter, wenig später sackt er jedoch bewusstlos zusammen. Sofort winkten seine Mitspieler ärztliche Betreuung auf den Rasen.

Der Kolumbianer wird auf eine Trage gelegt und vom Feld gebracht. Dabei hebt er einen Arm in Richtung Zuschauerränge, um anzuzeigen, dass der wieder bei Bewusstsein ist. Ospina wurde zur Kontrolle ins Spital abgebracht.

Milan - Inter Mailand 2:3 (0:1).

Tore: 3. Vecino 0:1. 51. De Vrij 0:2. 57. Bakayoko 1:2. 67. Martinez 1:3. 71. Musacchio 2:3.

Bemerkungen: Milan mit Rodriguez (bis 58.).

Genoa - Juventus Turin 2:0 (0:0)

30'000 Zuschauer.

Tore: 72. Sturaro 1:0. 81. Pandev 2:0.

Napoli - Udinese 4:2 (2:2)

Tore: 17. Younes 1:0. 26. Callejon 2:0. 30. Lasagna 2:1. 36. Fofana 2:2. 57. Milik 3:2. 70. Mertens 4:2.

Bemerkungen: Udinese ohne Behrami (verletzt).

Atalanta Bergamo - Chievo 1:1 (0:1)

Tore: 32. Meggiorini 0:1. 55. Ilicic 1:1.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler.

Die Tabellenspitze: bild: srf

Ligue 1

PSG – Marseille 3:1

Paris Saint-Germain setzt sich einmal mehr im «Classique» gegen den Rivalen Marseille durch. Angel Di Maria sichert den 3:1-Heimsieg in der 29. Ligue-1-Runde mit zwei Toren und einer Vorlage.

Marseille muss weiter auf den ersten Sieg gegen PSG seit November 2011 warten. Den Südfranzosen gelang zwar nur Sekunden nach der Pause durch Valère Germain das 1:1. Doch danach hatte Di Maria, der schon das 1:0 von Kylian Mbappé vorbereitet hatte, zwei grosse Auftritte. In der 55. Minute traf er aus spitzem Winkel zum 2:1 und elf Minuten später mit einem Freistoss aus knapp 30 Metern zur endgültigen Entscheidung.

Unmittelbar vor dem Freistoss hatte Marseilles Goalie Steve Mandanda für ein Handspiel ausserhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen. Sein Ersatz, Yohann Pelé, war kaum auf dem Feld, da musste er schon den Ball aus dem Netz holen. In der Nachspielzeit konnte er sich dann mit einem gehaltenen Penalty auszeichnen.

Paris Saint-Germain - Marseille 3:1 (1:0).

47'000 Zuschauer.

Tore: 45, Mbappé 1:0. 46. Germain 1:1. 55. Di Maria 2:1. 66. Di Maria 3:1.

Bemerkungen: 62. Rote Karte gegen Marseilles Goalie Mandanda (Handspiel). 94. Marseilles Goalie Pelé hält Penalty von Mbappé. (pre/rst/sda)

Die Tabellenspitze:

Europas Rekordmeister im Fussball

Fussballer im Büro

Abonniere unseren Newsletter