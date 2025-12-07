bedeckt, wenig Regen
Ski: Marco Odermatt holt im Riesenslalom von Beaver Creek 4. Saisonsieg

Riesenslalom der Männer, Beaver Creek
1. Marco Odermatt (SUI) 2.20,59
2. Alex Vinatzer (ITA) +0,23
3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,34
4. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,41
5. Lucas Pinheiro Braathen (NOR) +0,49

9. Loïc Meillard (SUI) +0,84
13. Luca Aerni (SUI) +1,02
14. Thomas Tumler (SUI) +1,06
19. Lenz Hächler (SUI) +1,36
Hier geht's zur gesamten Rangliste.
Switzerland&#039;s Marco Odermatt reacts at the finish line during a World Cup men&#039;s giant slalom skiing race, Sunday, Dec. 7, 2025, in Beaver Creek, Colo. (AP Photo/John Locher) United States Wo ...
Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Beaver Creek erstmals.Bild: keystone

Odermatt holt 4. Sieg in seinem 6. Saisonrennen – Vinatzer verpasst Sensation knapp

Marco Odermatt gewinnt nach der Abfahrt auch den Riesenslalom in Beaver Creek. Der Nidwaldner verwaltet in der Entscheidung seinen grossen Vorsprung aus dem ersten Durchgang geschickt.
07.12.2025, 18:5207.12.2025, 22:28

86 Hundertstel betrug Odermatts Vorsprung nach dem ersten Lauf auf das Duo Lucas Pinheiro Braathen/Henrik Kristoffersen. Als er am Ende des zweiten Durchgangs als letzter Fahrer im Starthaus stand, war seine Reserve auf den Führenden Alex Vinatzer sogar 1,31 Sekunden. Schliesslich schmolz der komfortable Vorsprung kontinuierlich, am Ende rettete Odermatt 23 Hundertstel auf den überraschenden Italiener ins Ziel, der sich mit der drittbesten Laufzeit von Platz 9 auf Rang 2 vorschob und zum ersten Mal in seiner Karriere im Riesenslalom auf das Podest fuhr. Dieses komplettierte der Norweger Kristoffersen.

Trotz des deutlichen Vorsprungs aus dem 1. Lauf wurde es noch knapp.Video: SRF

Für Odermatt war der 49. Sieg im Weltcup und der 28. im Riesenslalom ein besonderer. So hatte er beim Riesenslalom in Beaver Creek bisher kein Glück. Sein bestes Ergebnis war ein 27. Platz, zweimal schied er aus. «Nach der Negativserie hier bedeutet mir der Sieg schon sehr viel», sagte der Nidwaldner nach seinem Erfolg.

Das sagt Marco Odermatt:

«Es war kein guter 2. Lauf, aber ich wusste, dass ich einen grossen Vorsprung hatte und meinem Plan treu bleiben muss. So ist es mir gelungen, trotz des Gerumpels und der schlechten Sicht an einigen Stellen trotzdem ein paar Hundertstelsekunden ins Ziel zu bringen.»

Die Schweizer zeigten eine gute Teamleistung und klassierten sich mit sämtlichen Fahrern in den Top 20. Leichte Aufwärtstendenz auszumachen war bei Loïc Meillard. Der 29-jährige Westschweizer, der die vergangene Saison so fulminant abgeschlossen hatte und einen enttäuschenden Start in den Olympiawinter hinlegte, schaffte es als Neunter zum ersten Mal in dieser Saison in die Top 10.

Loïc Meillard schaffte es erstmals in dieser Saison in die Top 10.Video: SRF

Einen weiteren Rückschlag im zweiten Lauf musste Thomas Tumler hinnehmen. Im vergangenen Jahr an gleicher Stelle zum ersten Mal im Weltcup siegreich, fiel der Bündner nach einem guten ersten Durchgang um neun Plätze zurück. Er klassierte sich direkt hinter Luca Aerni im 14. Rang. Der Berner realisierte sein bestes Resultat in dieser Saison. Gar sein bestes Ergebnis der Karriere fuhr Lenz Hächler ein. Der 22-jährige Zuger belegte Platz 19 und holte in seinem neunten Weltcuprennen zum ersten Mal Punkte. (nih/sda)

Das sagt Thomas Tumler.

«Bisher läuft es in den 2. Läufen noch nicht. Ich gebe alles, dass ich es bis Olympia hinkriege. Ich bin volles Risiko gegangen und habe leider einen Bock geschossen.»
Rast verpasst Podest knapp – Österreicherin Scheib gewinnt Riesenslalom in Mont-Tremblant

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
code-e
code-e
07.12.2025 18:32
Wenn Odi kein Fehler unterläuft, dann war's das wohl für die Konkurrenz. Odi ist einfach zu gut
