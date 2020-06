Sport

Fussball

Keine Sanktionen gegen Rassismus-Proteste durch DFB



Bild: keystone

Keine Sanktionen gegen Rassismus-Proteste durch DFB

Die Rassismus-Proteste nach dem Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd von vier Bundesliga-Profis werden vom DFB nicht sanktioniert.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte davor mit Nachdruck betont, dass die FIFA für das Gegenteil einstehen würde. «Um Zweifel zu vermeiden: In einem FIFA-Wettbewerb würden die jüngsten Demonstrationen von Spielern in der Bundesliga einen Applaus verdienen und keine Bestrafung», erklärte der Chef des Weltverbandes. «Wir alle müssen Nein zu Rassismus und jeglicher Form von Diskriminierung sagen. Wir alle müssen Nein zu Gewalt sagen. Jeder Form von Gewalt.»

Am Wochenende hatten mehrere Fussballer in Partien der Bundesliga mit Aktionen auf den Tod von Floyd aufmerksam gemacht, der vergangene Woche infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis ums Leben gekommen war. Weston McKennie von Schalke 04 zeigte Empörung und Anteilnahme auf einer Armbinde, Mönchengladbachs Marcus Thuram ging symbolisch in die Knie, die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi forderten auf T-Shirts «Justice for George Floyd».

Der Kontrollausschuss des DFB entschied nun, keine Verfahren gegen das Quartett einzuleiten. Den Statuten des Deutschen Fussball-Bundes zufolge wären solche Aktionen indes untersagt gewesen. (zap/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Jadon Sancho und Co. protestieren gegen Rassismus Anti-Rassismus-Demo: Rund 1000 Menschen protestieren friedlich in Zürich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter