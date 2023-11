Malmös Meisterschütze Isaac Kiese Thelin lässt sich feiern. Bild: IMAGO / TT

Penalty-Ärger und Platzsturm – so dramatisch endete die schwedische Fussballmeisterschaft

Was für ein Abschluss der Meisterschaft in Schweden! Malmö FF sicherte sich in einer Finalissima gegen den direkten Konkurrenten Elfsborg den 23. Titel der Klubgeschichte. Die Südschweden distanzierten so am Ende die punktgleichen Gegner um zwei Tore.

Elfsborg hätte sich bereits in der Runde zuvor den ersten Meistertitel seit elf Jahren sichern können, das Team aus der Nähe von Göteborg kam aber gegen den Absteiger Degerfors IF nur zu einem Remis. Den grossen Showdown gegen Malmö am Sonntag verlor der bisherige Leader durch einen umstrittenen Foulpenalty.

Die Proteste der Elfsborg-Spieler verhallten ungehört, denn in der Fotbollsallsvenskan gibt es keinen VAR. Den fälligen Elfmeter verwandelte der schwedische Internationale Isaac Kiese Thelen vor 21'000 Zuschauern in der 57. Minute. Als der Titel von Malmö feststand, stürmten die Fans im Eleda Stadion den Rasen und feuerten dabei auch Feuerwerkskörper in Richtung der Gästefans.

Das Spiel war auch sonst von chaotischen Szenen geprägt. Der Anstoss zur zweiten Halbzeit verzögerte sich um rund eine Stunde. Zuerst geriet ein Fangnetz vor dem Gästeblock vermutlich durch Pyrotechnik in Brand. Anschliessend zündeten die Heimfans zahlreiche bengalische Feuer. Dadurch wurde der Feueralarm ausgelöst, die Feuerwehr rückte an.

Drama gab es auch am anderen Ende der Tabelle: Göteborg verhinderte in letzter Minute den Gang in die Relegation. Im Duell mit dem bereits als Absteiger feststehenden Varberg brauchte der IFK einen Sieg, um noch auf den 13. Platz vorzustossen. Beim Stand von 1:1 verschoss Arbnor Mucolli in der 89. Minute zwar noch einen Penalty. Doch sechs Minuten später erlöste Adam Carlen seine Farben mit dem 2:1-Siegtreffer doch noch. (abu/sda)