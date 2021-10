Die Reise an den Polarkreis dürfte Roma-Trainer José Mourinho kaum gefallen haben. Bild: keystone

Rassismus-Vorfall mit Fan und Mourinhos Schelte – Roms Reise in den Norden wird zum Fiasko

Stell dir vor, du bist italienischer Fussball-Fan und reist für ein Auswärtsspiel extra hoch in den skandinavischen Norden. Genauer gesagt nach Bodö, nördlicher als der Polarkreis in bitterer Kälte. Und dann lässt du dich derart gehen, dass du aus dem Stadion fliegst. Genau eine solche Dummheit hat ein Fan der AS Rom gestern in der Conference League begangen.

Nachdem der mitgereiste Italiener sich zu rassistischen Äusserungen hat hinreissen lassen, wurde er von der Polizei aus dem Stadion geführt und vernommen. Hassrede wird in Norwegen mit einer Busse zwischen 1500 und 3000 Euro bestraft.

Das 6:1 für Bodö/Glimt gegen die AS Rom. Video: streamja

Auch ohne Rassismus-Vorfall wäre es kein guter Abend für die Roma-Fans geworden. Das Team von José Mourinho kassiert bei Bodö/Glimt eine heftige 1:6-Klatsche. Mourinho schonte dabei einige Stammspieler. Tammy Abraham, Brian Cristante, Henrikh Mkhitaryan oder Lorenzo Pellegrini schauten zu Beginn nur zu und konnten auch nach ihrer Einwechslung in der zweiten Halbzeit nichts bewirken.

Die Startaufstellung der Römer Bild: screenshot transfermarkt.de

«Ich habe entschieden, mit dieser Aufstellung zu spielen, also liegt die Verantwortung bei mir», sagte der 58-Jährige. «Wir haben gegen eine Mannschaft verloren, die mehr Qualität hat als wir. Bodö hat mehr Qualität als die Mannschaft, die ich heute von Anfang an aufgestellt habe.»

Gleichzeitig nutzte der Portugiese die Gelegenheit, um sich über die Qualität seiner Mannschaft zu beklagen: «Wir haben 13 Spieler, die unserer Mannschaft würdig sind, die anderen sind auf einem anderen Niveau. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir eine Mannschaft mit echten Einschränkungen sind.»

Es war das erste Mal in der Trainer-Karriere von José Mourinho, dass seine Mannschaft sechs Gegentore kassierte. Trotz der heftigen Niederlage hat die AS Roma mit einen Punkt Rückstand auf Leader Bodö/Glimt noch beste Chancen auf den Gruppensieg. (abu)