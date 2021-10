Kaninchen, Muckis und Tanzeinlage: So hast du diese 13 Fussballstars noch nie gesehen

Thomas Müller mit Kaninchen, Alisha Lehmann jongliert und Sergio Ramos zeigt seine Muskeln: So präsentieren sich Fussballer und Fussballerinnen auf TikTok. bild: tiktok

Was diese 13 Fussballstars uns Überraschendes auf TikTok zeigen

Thomas Müller zeigt seine Kaninchen, Sergio Ramos lässt die Muskeln spielen, Robert Lewandowski glänzt tanzend und Alisha Lehmann zeigt ihren über drei Millionen Followern immer wieder ihr Hündchen. So präsentieren sich 13 bekannte Fussballerinnen und Fussballer auf TikTok.

Silvan rüegg

Der Autor Silvan Rüegg besucht aktuell die 2. Sekundarschule. Der 14-Jährige schnupperte im Rahmen des Schulfachs «Berufliche Orientierung» einen Tag auf der Redaktion von watson und wurde sogleich als billige Arbeitskraft missbraucht jugendliches Talent gefördert. Weil er Fussball mag und «höchschtens so ei Stund am Tag» auf Tiktok rumhängt surft scrollt, lautete der wohlüberlegte Auftrag für ihn: «Mach mal was mit Fussballern auf Tiktok.»

Weder Messi, Neymar, Mbappé noch Ronaldo sind auf TikTok vertreten. Andere Profifussballer haben den Kanal dagegen für sich entdeckt.

Doch worauf kommt es überhaupt an, wenn man als Fussballprofi auf TikTok bei den jüngsten Fans ankommen will? Für mich müssen diese unterhaltsam und so spannend sein, dass ich dran bleibe und sie bis zum Ende schaue. Weil der Reiz, «weiterzuswipen», ist auf TikTok immer da.

Das Video muss zudem in guter Bild-Qualität hochgeladen werden, sonst hat es gar nie eine Chance, dass ich es überhaupt beginne, anzuschauen. Wer im Gegensatz bereits einen guten Ruf hat auf TikTok, dem verzeiht man auch mal ein «schlechteres Video».

Ich habe hier die TikTok-Accounts von 13 Profifussballerinnen und Fussballern zusammengestellt, welche zeigen, wie überraschend, spannend, witzig und einfallsreich diese neben dem Platz sein können:

Alphonso Davies

Profilname: alphonsodavies

Anzahl Follower: 4,5 Millionen

Klub: Bayern München

Alter: 20 Jahre



Trotz seinen erst 20 Jahren hat Davies schon 4,5 Millionen Follower, womit er in unserer Liste zu den Topshots gehört. Der Kanadier setzt bei seinen Videos nicht auf Fussball, sondern stellt den Spass in den Vordergrund.

Dabei erklärt er die Welt, selten tanzt er durchs Video. Und oft dabei: Freundin Jordyn Huitema (siehe Punkt 3), die selbst Profifussballerin ist.

Man lernt wenig direkt über den Aussenverteidiger, er zeigt sich aber als sehr unterhaltsamer Typ.

Ansu Fati

Profilname: ansufati

Anzahl Follower: 543'700

Klub: FC Barcelona

Alter: 18 Jahre

Ansu Fati glänzt nicht nur auf dem Fussballplatz, sondern auch auf TikTok. Er postet nicht regelmässig Videos, aber wenn der Stürmer von Barça etwas postet, dann lässt er es richtig krachen. Der 18-Jährige tanzt sich durch die «for you»-Page von vielen Usern. Er zeigt sich nicht nur als Tänzer, sondern auch als Familienmensch.

Mit einem Kind spielt er gemütlich im Garten oder er tanzt ausgelassen mit seinen Freunden von Barça. Ansu Fati postete bisher leider nur drei Videos und hat trotzdem schon 543’700 Follower. Das Potential ist gross.

Jordyn Huitema

Profilname: jordynhuitemaa

Anzahl Follower: 1,1 Millionen

Klub: Paris Saint-Germain

Alter: 20 Jahre

Jordyn Huitema macht es in Bezug auf TikTok ihrem Freund Alphonso Davies (siehe Punkt 1) gleich. Die Kanadierin hat im Gegenteil zu ihrem Schatz «nur» 1,1 Millionen Follower. Auf TikTok stellt sie den Fussball in den Hintergrund und hat mit anderen Dingen Spass. Das zeigt die 20-Jährige, indem sie tanzt, singt und auch mal ihren Freund ärgert.

Toni Kroos

Profilname: toni.kr8s

Anzahl Follower: 2,5 Millionen

Klub: Real Madrid

Alter: 31 Jahre

Toni Kroos erklärt in seinen Videos sehr viel über Fussballtechnik und antwortet auch auf viele Kommentare oder Fragen von Fans. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid macht auch oft Werbung für seine eigene App oder für seinen Podcast: Einfach mal luppen.

Alisha Lehmann

Profilname: alishalehmann7

Anzahl Follower: 3,3 Millionen

Klub: Aston Villa

Alter: 22 Jahre

Alisha Lehmann hat 3 Millionen Follower auf TikTok. Davon kann Bayern-Star Thomas Müller mit seinen 445’700 nur träumen. Bei der 22-Jährigen geht es nicht nur auf TikTok so richtig ab, sondern auch auf Instagram, dort folgen ihr gar 4,7 Millionen Fans. Die Schweizerin zeigt auf ihrem Profil nicht viel über Fussball, sondern mehr von ihren Reisen.

Robert Lewandowski

Profilname: _rl9

Anzahl Follower: 4,6 Millionen

Klub: Bayern München

Alter: 33 Jahre

Robert Lewandowski zeigt sich auf TikTok sehr kreativ, manchmal tanzt er durch sein Haus oder er lädt Clips von seinem Training hoch. Was viele nicht wissen: Der Pole kann sehr gut tanzen, was er gern in seinen Videos zeigt. Daneben lädt er auch Szenen hoch, in welchen er seine Gegenspieler austanzt.

Alex Morgan

Profilname: alexmorgan13

Anzahl Follower: 166'300

Klub: Orlando Pride

Alter: 32 Jahre

Alex Morgan ist ein Familienmensch, das sieht man in ihren TikToks. Dort zeigt die 32-Jährige oft ihre Kinder beim Spielen oder andere Clips aus ihrer Freizeit. Ihr meistgeklicktes Video hat 7,2 Millionen Aufrufe – was bei rund 166'000 Followern eindrücklich ist.

Thomas Müller

Profilname: esmuellert

Anzahl Follower: 445'700

Klub: Bayern München

Alter: 32 Jahre

Thomas Müller ist auch auf TikTok, der Bayer postet verschiedenes von Werbung über Spielszenen bis zu Hasen. Ja genau: Hasen. Der Stürmer hält einige davon als Haustiere. Der 32-Jährige lässt es sich richtig gut gehen, das sieht man auch in seinen Videos. Dass er stolzer Bayer ist, zeigt er gerne auf TikTok z.B. mit einem Weissbier oder mit seiner Liebe zur Natur.

Jamal Musiala

Profilname: jamalmusiala

Anzahl Follower: 171'100

Klub: Bayern München

Alter: 18 Jahre

Auf Jamal Musialas TikTok-Kanal geht es sportlich zu und her. Er zeigt viele Spielzüge oder Trainings. Aber der Spass darf auch nicht fehlen, das sieht man auch bei dem 18-Jährigen. Er albert mit seinen Kollegen von Bayern München rum, beispielsweise bei den «FCB Summer Games» mit Benjamin Pavard, oder er geht ans Oktoberfest.

Sergio Ramos

Profilname: sergioramos

Anzahl Follower: 8 Millionen

Klub: Paris Saint-Germain

Alter: 35 Jahre

Sergio Ramos hat 8 Millionen Follower auf TikTok. Damit ist er in unserer Liste derjenige mit den meisten Fans. Das Profil des Spaniers besteht ausschliesslich aus Videos, in welchen Ramos trainiert. Seinen durchtrainierten Körper zeigt er da gerne.

Raheem Sterling

Profilname: sterling7

Anzahl Follower: 730'900

Klub: Manchester City

Alter: 26 Jahre



Auf dem Profil von Raheem Sterling sind viele bearbeitete Videos zu sehen, d.h. mit vielen Special-Effekten und Einblendungen. Es gibt auch Videos, wo zu sehen ist, wie der Engländer modelt oder boxt. Sein meistgeklicktes Video hat 3,3 Millionen Aufrufe.

Jamie Vardy

Profilname: vardy7

Anzahl Follower: 1,2 Millionen

Klub: Leicester City

Alter: 34 Jahre

Jamie Vardy hat bisher noch nicht viele Videos hochgeladen, aber trotzdem 1,2 Millionen Follower. In seinen wenigen Videos geht es hauptsächlich um Fussball. Die Ausnahme macht ein Video, in welchem er die Gedanken seiner Frau lesen will.

BONUS

Zum Abschluss noch zwei Freestyle-Fussballer. Die beiden Deutschen sind zwar keine Fussball-Profis, doch was sie auf TikTok zeigen, ist grossartig.

Jannik Singpiel

Profilname: jannikfreestyle

Anzahl Follower: 1,1 Millionen

Klub: –

Alter: 19 Jahre

Jannik wollte Fussballprofi werden, doch der Traum platzte als B-Junior wegen einer schweren Knieverletzung. Er entdeckte allerdings Freestyle für sich – und zum Glück für uns. Seine Fähigkeiten sind beeindruckend.

Marcel Gurk

Profilname: marcelfreestyle

Anzahl Follower: 525'800

Klub: –

Alter: 23 Jahre

Marcel Gurk ist deutscher Freestyle-Fussballmeister und hält mehrere Bestmarken im Guinnessbuch der Rekorde. Er tritt auf der ganzen Welt auf und verzückt mit seinen Tricks – wer's kann, darf seine Tricks gerne ausprobieren.