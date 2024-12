Erlitt im Training einen Kreuzbandriss: Marcel Hirscher. Bild: keystone

«Vielleicht ist meine Reise nun zu Ende»: Marcel Hirscher erklärt Saison für beendet

Mehr «Sport»

Die Comeback-Saison von Marcel Hirscher endet nach nur drei Rennen aufgrund einer Verletzung. Zum Video seines Trainingslaufs, indem er sich einen Kreuzbandriss zuzog, schrieb der 35-Jährige, dass es der letzte seiner Saison sei. Gemäss dem österreichischen «Kurier» wurde der achtfache Gesamtweltcupsieger bereits am Montagabend in Graz erfolgreich operiert.

In diesem Trainingslauf verletzt sich Marcel Hirscher. Video: instagram/@marcel__hirscher

Hirscher selbst erklärte, dass es für ihn «ein harter Einschnitt nach acht Monaten eines Herzensprojekt» sei und bezeichnete die Verletzung als «Teil des Spiels». Ob es auch das endgültige Ende seiner Karriere ist, liess der für die Niederlande startende Hirscher offen. Er schrieb zwar, dass die Liebe für das Skifahren bleibe, fügte aber an: «Vielleicht ist meine Reise nun endlich zu Ende.»

Im Frühling hatte der erfolgreichste Skifahrer der Geschichte nach fünf Jahren Pause sein Comeback und den Verbandswechsel von Österreich zur Niederlande, der Heimat seiner Mutter, verkündet. Bisher war sein Vorhaben nicht von Erfolg gekrönt. In drei Rennen fuhr Hirscher lediglich einmal in die Punkte: beim Auftakt-Riesenslalom in Sölden als 23. Beim Slalom in Levi schied er im ersten Lauf als Viertletzter aus, in Gurgl stürzte er im ersten Durchgang.

Nach dem Rennen in Levi hatte Hirscher gesagt: «So bin ich fehl am Platz und so macht es auch keinen Spass.» Der sechsfache Disziplinensieger war im Slalom nur ein Schatten seiner selbst, im Riesenslalom deutete er seine früher riesige Qualität mit der drittbesten Laufzeit in Sölden immerhin wieder an. Weitere Rennen

Etwas Positives zieht Hirscher trotzdem aus seinem Comeback. So hätte er ein wenig zu den künftigen Erfolgen der Athleten von Van Deer-Red Bull – Hirschers eigener Skimarke – beitragen können. «Das war auch Teil meiner Mission», so Hirscher. (nih)