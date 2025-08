Ardon Jashari auf dem Weg zum Medizintest. Bild: keystone

Nun ist es definitiv: Ardon Jashari wechselt zur AC Milan

Nach wochenlangen Gerüchten wechselt Ardon Jashari für angeblich 39 Millionen Euro inklusive Boni zur AC Milan. Damit ist der 23-Jährige der drittteuerste Schweizer Fussballer der Geschichte. Nur für Granit Xhaka und Dan Ndoye wurde bisher eine höhere Ablösesumme bezahlt.

Mehr «Sport»

Der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari verlässt Club Brügge nach einer Saison und läuft neu im San Siro für die AC Milan auf. Dies bestätigte sein neuer Verein am Mittwoch. Jashari unterschrieb für fünf Jahre bis im Sommer 2030.

Seit mehreren Wochen gab es viele Gerüchte um den 23-Jährigen, immer wieder wurde Jashari mit Milan in Verbindung gebracht. Die letzten drei Pflichtspiele bei Brügge verpasste der Mittelfeldspieler, da er einen Wechsel erstreiken wollte. Bereits 2023 versuchte Jashari einen Wechsel von Luzern nach Basel zu erzwingen.

In einem Jahr bei Brügge konnte Jashari überzeugen. Bild: www.imago-images.de

Für den Transfer überweisen die Mailänder angeblich erst einmal knapp 36 Millionen Euro an Brügge. Durch Bonuszahlungen könnte die Ablösesumme noch um drei Millionen Euro steigen.

Damit ist Jasharis Wechsel der drittteuerste Transfer eines Schweizer Fussballers in der Geschichte. 2016 bezahlte Arsenal 45 Millionen Euro an Gladbach für Granit Xhaka und in diesem Sommer wechselte Dan Ndoye für 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Boni von Bologna zu Nottingham Forest.

In seinem einzigen Jahr bei Brügge wurde Jashari zum besten Spieler der belgischen Jupiler Pro League gewählt. Bei Milan unterschreibt der vierfache Nationalspieler einen Vertrag bis 2030 und trifft bei den Rossoneri mit Noah Okafor auf einen weiteren Schweizer, der den Verein aber noch verlassen könnte.

Das erste Pflichtspiel der Saison steht bei Milan am 17. August auf dem Programm. In der Coppa Italia treffen die Mailänder auf Bari. Der Ligabetrieb startet fünf Tage später mit dem Heimspiel gegen Cremonese. (riz)