YB will den Schwung vom Saisonstart nach Nordirland mitnehmen. Bild: keystone

Conference League: YB in Lettland und der FCB gegen Nordiren hochfavorisiert

Mit Pflichtaufgaben beginnt für die Young Boys und den FC Basel am Donnerstag der dreistufige Qualifikations-Parcours in die Conference League. YB ist gegen Liepaja auch im Hinspiel in Lettland haushoch favorisiert, Basel empfängt die Crusaders aus Belfast.

Das Programm auf dem Weg in die Gruppenphase des vor einem Jahr lancierten dritthöchsten europäischen Wettbewerbs mag wenig reizvoll daherkommen, dafür stehen die Chancen der Schweizer Klubs für eine Qualifikation nicht schlecht - obwohl in den Playoffs, der übernächsten und letzten Runde mit den Siebtklassierten der vier grössten europäischen Ligen durchaus namhafte und harte Brocken mitmischen werden.

Auf die Young Boys wartet als erste Hürde der Dritte der letztjährigen lettischen Virsliga und Vierte der bereits zur Hälfte absolvierten aktuellen Meisterschaft, Basel bekommt es mit dem Vierten der nordirischen Premiership zu tun.

Viel Geld im Spiel

Dass die Conference League für Schweizer Klubs durchaus von Wert ist, zeigte der FC Basel in der letzten Saison. Mehr als zehn Millionen Franken brachte die gute Kampagne den Baslern ein, die sich als Gruppensieger für die K.o.-Phase qualifizierten. Mit seinen Siegen steuerte der FCB zudem wichtige Punkte für den UEFA-Koeffizienten bei. Dank diesen, und dank der Sanktionen gegen russische Klubs, erhalten in einem Jahr wieder zwei Klubs aus der Super League die Gelegenheit, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Es ist also ein mühseliger Parcours an der Pforte zu einem verschiedentlich belächelten Wettbewerb. Aber einer, für den es sich als Schweizer Klub lohnt, ihn nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Alex Frei will die FCB-Erfolge in Europa der letzten Saison wiederholen. Bild: keystone

Mögliche nächste Gegner bereits bekannt

Das Hinspiel der Young Boys gegen Liepaja beginnt am Donnerstag um 16.00 Uhr Schweizer Zeit, die Auftaktpartie des FC Basel im St.-Jakob-Park gegen die Crusaders um 19.00 Uhr. Die Rückspiele sind eine Woche später (28. Juli) angesetzt. Im Einsatz steht zudem der FC Vaduz, der sich mit dem slowenischen Klub Koper misst.

Die Gegner der Schweizer Klubs in der nächsten Runde hiessen Kuopio oder Milsami Orhei (YB) respektive Bröndby Kopenhagen oder Pogon Stettin (Basel). Auf dieser Stufe wird auch Cupsieger Lugano gegen Hapoel Beer-Sheva oder Dinamo Minsk ins europäische Geschehen eingreifen. (abu/sda)