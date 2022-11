England beklagt sich bei der FIFA über Klimaanlagen in den Stadien

Anzahl erzielter Tore in den Direktbegegnungen.

Anzahl erzielte Tore in allen Spielen.

Kommt Deutschland in die Achtelfinals?

Am Donnerstag um 20 Uhr trifft Deutschland auf Costa Rica. Zur gleichen Zeit misst sich Spanien mit Japan.

Das ist die Ausgangslage in der Gruppe E:

Ein 1:1 gegen Spanien und der Sieg zuvor von Costa Rica gegen Japan lassen Deutschland hoffen, die Gruppenphase doch zu überstehen. Der vierfache Weltmeister hatte die WM in Katar mit einer überraschenden 1:2-Niederlage gegen Japan begonnen.

