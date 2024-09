FCB-Sportdirektor Daniel Stucki: «Wir hätten deutlich mehr Spieler verkaufen können»

«Hier war die Situation ganz anders als bei Lang. Wir haben nach dem Saisonstart ein kritisches Gespräch geführt. Fabi war auch ein Leidtragender des neuen Systems mit nur noch zwei Zentrumsspielern, die sehr viel laufen müssen. Auch darum war er nach dem Lausanne-Spiel nur noch Einwechselspieler, weil seine Stärken mit den Ball sind. Das erste Telefonat von Berater-Seite, dass es einen Wechselwunsch gibt, habe ich erst am Montagmorgen um 9.30 Uhr erhalten. Vorher ging ich davon aus, dass er in Basel bleibt. Aber nach einem Gespräch mit Fabio Celestini hat Fabi in der Länderspielpause entschieden, dass er den Wechsel machen will. Für mich ist wichtig, dass zwischen dem Spieler und mir Transparenz herrscht. Die gab es auch in diesem Fall. Und den Abschied, den sich Fabi als Rekordspieler natürlich verdient hat, wird er bekommen. Natürlich wäre es besser, wenn du Spieler nach dem letzten Saisonspiel als Meister gebührend verabschieden kannst. Aber der Fussball ist so schnelllebig, da ändern sich auch Wünsche von Spielern oder Vereinen schnell.»