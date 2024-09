Diego Benaglio eröffnet Zigarren- und Golfclub – den Eintritt kannst du dir nicht leisten

Wie die «Limmattaler Zeitung» weiss, hat Benaglio ein Baugesuch bei der Stadt Schlieren eingereicht, um ein Bürogebäude in der Nähe des Goldschlägiplatzes zu einem Freizeitlokal umzuwandeln. Geplant ist ein Zigarren- und Golfclub. Um innerhalb des Gebäudes Golf zu spielen, sollen Simulatoren eingerichtet werden. Auch Sitzungszimmer, eine stylische Bar und ein Billardtisch soll es geben. Ebenso ist ein Massagestuhl zur kostenfreien Nutzung geplant.

Dass Ex-Natigoalie Diego Benaglio gerne Zigarren raucht, ist keine Neuigkeit. So vertreibt er gemeinsam mit Vater Bruno und Bruder Mauro Zigarren unter der Marke Lemena. Nun hat Benaglio offenbar das nächste Projekt gestartet: In Schlieren eröffnet der frühere Fussballer einen Businessclub namens «Timeout».

Ex-Natigoalie Diego Benaglio will einen exklusiven Club in Schlieren eröffnen. Dort sollen Zigarren konsumiert und Golf gespielt werden.

