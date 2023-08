Alexandra Popp und Co. verzweifelten an Südkoreas Defensive. Bild: keystone

Nächste Schmach für Deutschland – auch an der Frauen-WM ist in der Vorrunde Schluss

Den deutschen Fussballern ist es 2018 erstmals passiert und vier Jahre später gleich noch einmal. Die deutsche U21-Nationalmannschaft blieb an der EM in diesem Jahr ebenfalls in der Gruppenphase hängen, und nun ist es auch den deutschen Fussballerinnen passiert. Erstmals überhaupt scheidet Deutschlands Nationalteam an einem grossen Turnier im Fussball der Frauen in der Vorrunde aus.

Am Ende liegt es daran, dass das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Südkorea nicht über ein 1:1 herauskommt, während Marokko das Parallelspiel der Gruppe H gegen Kolumbien 1:0 für sich entscheidet. So ziehen sowohl Kolumbien als auch Marokko in die Achtelfinals ein, während Deutschland bereits nach drei Spielen und nur einem Sieg die Heimreise aus Australien antreten muss. Eine 1:2-Niederlage gegen Kolumbien sowie ein Unentschieden gegen Südkorea waren trotz des erfolgreichen Auftakts mit einem 6:0-Erfolg gegen Marokko zu wenig.

Cho bringt Südkorea in Führung. Video: SRF

Dabei hätten sie nach einem Abwehrfehler, der in der 6. Minute zu einem Tor durch Cho So-Hyun führte, genug Zeit gehabt, um das Spiel noch zu drehen. Doch es blieb beim Torerfolg von Alexandra Popp, die alle vier Tore der Deutschen an diesem Turnier erzielte. Nach der Pause rannte Deutschland erfolglos an, durfte jedoch nur kurz jubeln, als Popp ein schönes Zuspiel in der 56. Minute per Kopf im Tor unterbrachte, dabei aber im Abseits stand. Bis auf den Lattentreffer kurz danach blieben die ganz grossen Chancen in der Folge aus.

Ein Treffer reicht nicht: Alexandra Popp erzielt den Ausgleich. Video: SRF

So erlebt die einst so stolze Fussball-Nation eine weitere Schmach und ist auch das Nationalteam der Frauen an einem neuen Tiefpunkt angelangt. (nih)