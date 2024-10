Na, weisst du, wer das ist? Bild: IMAGO/Geisser

Unter den 60 grössten Fussball-Talenten ist auch ein Schweizer – nur Experten kennen ihn

Die Liste hat längst Tradition. Jedes Jahr kürt der englische «Guardian» die 60 grössten Fussball-Talente der Welt. Darunter sind dann durchaus Spieler, die auch einschlagen – etwa Bayerns Jamal Musiala und Leverkusens Florian Wirtz (beide 2021 auf der Liste) oder das Barça-Talent Gavi (2022). Es gibt aber auch einige Spieler, die noch auf den Durchbruch warten oder ihn vielleicht auch nie schaffen werden. So ist so eine Aufzählung natürlich mit Vorsicht zu geniessen.

Ist schon Europameister: Lamine Yamal. Bild: keystone

In der jüngsten Ausgabe sind nun die Spieler mit Jahrgang 2007 an der Reihe. Der bekannteste Name auf der Aufzählung, die übrigens nicht nach Qualität sortiert ist, ist Barcelonas Lamine Yamal. Er wird flankiert von mehreren anderen Barça-Kollegen wie Marc Bernal, Pau Cubarsi oder Shane Kluivert, dem Sohn von Patrick Kluivert.

Zum ersten Mal seit 2021 und dem St.Galler Stürmer Alessio Besio (spielt aktuell bei der 2. Mannschaft des SC Freiburg in der Regionalliga Südwest) ist auch die Schweiz wieder vertreten. Allerdings dürfte auch dieser Name nur den Fussballfans mit gutem Erinnerungsvermögen bekannt sein.

Es handelt sich um den 17-jährigen Marvin Akahomen. Der schweizerisch-nigerianische Doppelbürger ist Innenverteidiger und spielt derzeit in der U21 des FC Basel. Zwei Mal stand er in dieser Saison bereits in der Super League auf dem Matchblatt, kam aber nicht zum Einsatz. Spielminuten holt Akahomen sich jeweils in der Promotion League.

Marvin Akahomen, im Einsatz in der Super League. Bild: keystone

Sein Debüt bei den «Grossen» hat der Verteidiger allerdings schon hinter sich. Im April 2023 wurde Akahomen gegen den FC Winterthur eingewechselt und wurde so mit 15 Jahren, 9 Monaten und 15 Tagen zum drittjüngsten Super-League-Spieler in diesem Jahrtausend. Jünger waren beim Super-League-Debüt nur noch Goalie Sascha Studer (15 Jahre, 6 Monate und 18 Tage, Aarau) und Offensivspieler Endogan Adili (15 Jahre, 6 Monate und 13 Tage, GC).

Der gebürtige Zürcher Akahomen hat im vergangenen März seinen ersten Profivertrag beim FCB unterschrieben. Vielleicht folgen also bald weitere Super-League-Einsätze. (abu)