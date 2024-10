Die Nigerianische Nationalmannschaft hat eine unschöne Reise hinter sich. Bild: www.imago-images.de

«Nehmt die Punkte, wir wollen nur nach Hause» – Nigeria boykottiert Spiel in Libyen

Eigentlich wäre die nigerianische Nationalmannschaft heute Abend im Rahmen der Afrika-Cup-Qualifikation auf Libyen getroffen. Doch aufgrund Sicherheitsbedenken und ewigem Warten auf dem Flughafen haben sich die Nigerianer nun dazu entschieden, nach Hause zu reisen.

Für die Nigerianische Nationalmannschaft war die Reise nach Libyen der absolute Horror. Da ihr Flug umgeleitet wurde, landeten die «Super Eagles» an einem Flughafen, welcher etwa 200 Kilometer vom Spielort Bengasi entfernt ist. Über mehrere Stunden wurde das Team am Flughafen festgehalten.

Dreizehn Stunden ohne Essen und kein Schlafplatz

Auf der Social-Media-Plattform «X» informierte Victor Boniface seine User regelmässig über die Geschehnisse. Am Montagmorgen berichtete der Stürmer von Bayer Leverkusen:

«Wir sind seit dreizehn Stunden am Flughafen, kein Essen, kein WLAN und kein Platz zum schlafen.»

Gemäss Aussagen der nigerianischen Spieler war der Flughafen komplett verlassen. Als endlich die Shuttlebusse ankamen, weigerten sich die nigerianischen Spieler, in den Bus einzusteigen.

Der nigerianische Captain William Troost-Ekong meldete sich ebenfalls auf Social Media zu Wort: «Wir werden es nicht akzeptieren, mit dem Auto irgendwohin zu fahren, denn selbst mit Sicherheitspersonal ist es nicht sicher. Wir können uns nur vorstellen, wie das Hotel oder das Essen aussehen würden, wenn wir unsere Reise fortsetzen.»

Die Posts von Victor Boniface liessen auch darauf schliessen, dass die Situation sich nicht bessern würde. Im letzten Post vor dem Abflug schrieb der 23-jährige: «Jetzt wird es unheimlich. Ihr könnt die Punkte haben. Wir wollen nur noch nach Hause.»

War es ein Racheakt von Libyen?

Am letzten Freitag trafen die beiden Nationalmannschaften bereits aufeinander. Beim Duell in Nigeria beschwerten sich bereits die Libyer über schlechte Zustände in Nigeria, als sie ebenso mehrere Stunden auf einen Shuttlebus warten mussten. Der libysche Verband wies die Anschuldigungen von sich und teilte mit:

«Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten, müssen aber darauf hinweisen, dass solche Vorfälle aufgrund von Routineprotokollen der Flugsicherung, Sicherheitskontrollen oder logistischen Herausforderungen im internationalen Flugverkehr auftreten können. Wir haben den grössten Respekt für unsere nigerianischen Kollegen und möchten ihnen versichern, dass die Umleitung ihres Fluges nicht beabsichtigt war.»

Der nigerianische Verband bestätigte, dass bei der Afrikanischen Fussballkonföderation (CAF) eine Beschwerde eingereicht wurde und auch der Afrikanische Verband teilte mit das es eine Untersuchung und allfällige Konsequenzen geben wird, sollte gegen die CAF-Statuten und -Regularien verstossen worden sein.

Gestern Abend landete die Nationalmannschaft wieder auf heimischen Boden und die Spieler freuten sich durchaus wieder zu Hause zu sein. (riz)