Luzern schlägt GC verdient und macht grossen Sprung in der Tabelle

In der Tabelle machen die Innerschweizer durch den zweiten Erfolg in Folge einen grossen Sprung vom siebenten auf den dritten Platz. Der Sieg ist wie Balsam für die geschundene Seele des Klubs, der in den letzten Wochen mit grossen Unruhen um den Streit zwischen Besitzer Bernhard Alpstaeg und der Klubführung zu kämpfen hatte. «Wir wollen unseren Fans eine Freude machen und das klappt aktuell gut», sagte Sorgic dazu. Dass es aktuell so gut läuft, liegt gemäss Marco Burch daran, dass nun alles fruchte, was Trainer Mario Frick dem Team seit dem Sommer zeige.

In der zweiten Halbzeit warteten die Luzerner geduldig auf ihre Chancen und brachten nach Sorgic' «Schmankerl» den Vorsprung mehrheitlich souverän über die Zeit. Damit bleibt es dabei: GC kann gegen Luzern nicht gewinnen. Es war bereits das 14. sieglose Duell in Serie (je sieben Unentschieden und Niederlagen).

Bereits das erste Tor des Abends ging auf das Konto des 33-jährigen Routiniers. Die zweifache Kopfball-Verlängerung nach einem Einwurf nahm Sorgic gekonnt mit und blieb vor dem Tor eiskalt. Als Verteidiger Marco Burch in der 23. Minute per Kopfball auf 2:0 erhöhte, schien die Partie vor lediglich 5117 Zuschauern ganz im Sinne der Gäste zu verlaufen.

