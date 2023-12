Sorgt für den dramatischen Sieg des FC Liverpool: Trent Alexander-Arnold. Bild: www.imago-images.de

Liverpool dreht Spiel dramatisch +++ PSG siegt trotz Horror-Foul von Donnarumma

Bundesliga

Premier League

Liverpool – Fulham 4:3

An der Anfield Road spielte sich am Sonntagnachmittag ein regelrechtes Spektakel ab. Nach 20 Minuten ging Liverpool durch ein Eigentor von Fulham-Goalie Bernd Leno, dem der Freistoss von Trent Alexander-Arnold via Latte an den Rücken und von dort ins Tor sprang, in Führung. Wenig später glichen die Gäste jedoch aus, bevor Alexis Mac Allister ein weiteres Traumtor folgen liess.

Fulham gelang jedoch erneut der Ausgleich und in der 80. Minute ging der Klub aus London gar 3:2 in Führung. Dabei blieb es in Liverpool aber nicht. Dank eines Doppelschlags durch Wataru Endo und Alexander-Arnold drehten die «Reds» die Partie noch und bleiben damit an Leader Arsenal dran.

Liverpool - Fulham 4:3 (2:2).

Tore: 20. Alexander-Arnold 1:0. 24. Wilson 1:1. 38. Mac Allister 2:1. 45. Tete 2:2. 80. De Cordova-Reid 2:3. 87. Endo 3:3. 88. Alexander-Arnold 4:3.

Chelsea – Brighton 3:2

An der Stamford Bridge im Londoner Stadtteil Chelsea mussten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer ebenfalls kaum langweiligen. So boten sich Chelsea und Brighton ein munteres Duell mit fünf Toren. Die «Blues» gingen bereits nach 21 Minuten mit zwei Toren in Führung, doch gelang Brighton noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Aufgrund der Gel-Roten Karte gegen Conor Gallagher musste Chelsea die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl spielen.

Davon wusste Brighton jedoch nicht zu profitieren. In der 65. Minute stellte Enzo Fernandez per Penalty wieder die Zwei-Tore-Führung her, den Gästen gelang trotz 14 Minuten Nachspielzeit lediglich noch der Anschlusstreffer durch João Pedro. Auch, weil sich Schiedsrichter Craig Pawson trotz eines Bescheids des Video-Assistenten dagegen entschied, kurz vor Ende der Partie einen Handelfmeter gegen Chelsea zu geben.

Dank des Siegs gegen Brighton steht Chelsea wieder in den Top 10 der Premier League. Bild: keystone

Chelsea - Brighton & Hove Albion 3:2 (2:1).

Tore: 17. Fernandez 1:0. 21. Colwill 2:0. 43. Buonanotte 2:1. 64. Fernandez (Penalty) 3:1. 92. Joao Pedro 3:2.

Bemerkungen: 45. Gelb-Rote Karte Gallagher (Chelsea).

Bournemouth – Aston Villa 2:2

Champions-League-Aspirant Aston Villa kam in Bournemouth nicht über ein Unentschieden hinaus. Nur dank eines Tors von Ollie Watkins in der 90. Minute konnte der Vierte überhaupt die Niederlage verhindern.

Er sorgte für den späten Ausgleich: Ollie Watkins. Bild: keystone

Bournemouth - Aston Villa 2:2 (1:1)

Tore: 10. Semenyo 1:0. 20. Bailey 1:1. 52. Solanke 2:1. 90. Watkins 2:2.​

Serie A

Lecce – Bologna 1:1

Ein Schweizer Trio verpasste es beim 1:1-Unentschieden in Lecce, Bologna vorübergehend auf einen Champions-League-Platz zu hieven. Als der Ausgleich fiel, stand mit Remo Freuler aber nur noch ein Schweizer auf dem Feld. In der 100. Minute traf Roberto Piccoli per Penalty zum Endstand, zu dem Zeitpunkt waren Michel Aebischer und Dan Ndoye bereits ausgewechselt worden.

Lecce - Bologna 1:1 (0:0).

Tore: 68. Lykogiannis 0:1. 99. Piccoli (Foulpenalty) 1:1.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (bis 58.), Freuler (ab 58.) und Ndoye (bis 85.).

La Liga

Ligue 1

Le Havre – PSG 0:2

Kylian Mbappé und Vitinha sorgen beim siebten Ligue-1-Sieg in Serie für Paris Saint-Germain für die Tore. Dabei war der Favorit über weite Strecken unterlegen, spielte er doch ab der 10. Minute und einer Roten Karte gegen Gianluigi Donnarumma in Unterzahl. Der Italiener hatte einen Gegenspieler, beim Versuch einen hohen Ball ausserhalb des Strafraums wegzuschlagen, mit der Sohle am Kopf getroffen.

Le Havre - Paris Saint-Germain 0:2 (0:1).

Tore: 23. Mbappé 0:1. 89. Vitinha 0:2.

Bemerkungen: 10. Rote Karte Donnarumma (Paris Saint-Germain).

Monaco – Montpellier 2:0

Die AS Monaco bleibt das beste Heimteam der französischen Liga. Beim vierten Sieg in Serie und dem sechsten Erfolg im siebten Spiel im heimischen Stadion spielt der Schweizer Goalie Philipp Köhn zu null und kann auch Denis Zakaria über die volle Distanz spielen. Die Tore erzielen Takumi Minamito und Wissam Ben Yedder. Ab der 67. Minute und einem Platzverweis gegen Montpellier, wo Becir Omeragic einmal mehr durchspielen durfte, spielten die Gastgeber in Überzahl.

Blieb in der Ligue 1 zum vierten Mal ohne Gegentor: Monaco-Goalie Philipp Köhn. Bild: www.imago-images.de

Monaco - Montpellier 2:0 (1:0).

Tore: 9. Minamino 1:0. 92. Ben Yedder 2:0.

Bemerkungen: Monaco mit Köhn und Zakaria, ohne Embolo (verletzt). Montpellier mit Omeragic. 67. Rote Karte Kouyate (Montpellier).

Toulouse - Lorient 1:1 (0:0).

Tore: 72. Dallinga 1:0. 91. Dieng 1:1.

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro. Lorient mit Mvogo.

(nih/sda)