Wird Marokko Weltmeister? Die Afrikaner werden immer noch als Aussenseiter angesehen. Bild: keystone

Geht die WM der Überraschungen weiter? So stehen die Chancen der Halbfinalisten

Deutschland, Dänemark und Belgien? Schon in der Gruppenphase raus. Spanien und die Schweiz? Im Achtelfinal raus. Brasilien, England und Portugal? Dramatisch im Viertelfinal gescheitert. Die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar brachte so viele Überraschungen mit sich, wie noch kaum je ein Turnier zuvor.

Doch wie geht es nun weiter? In beiden Halbfinals gibt es einen Favoriten und einen Underdog. Ziehen Argentinien und Frankreich durch? Oder sorgen Kroatien und Marokko für die nächsten Überraschungen?

Vertraut man den Quoten der Wettanbieter, dann steht einem Traumfinal zwischen Argentinien und Frankreich nichts mehr im Weg. Sowohl die Anbieter aus dem deutschen wie auch aus dem englischen Sprachraum rechnen Frankreich die besten Titelchancen ein, dicht gefolgt von Argentinien. Kroatien und Marokko werden nur Aussenseiterchancen zugesprochen.

Bild: screenshot

In der Analyse von «Swissfootballdata» ist Argentinien nun der Topfavorit für den WM-Titel. Bei 1000 Simulationen holte die «Albiceleste» den Pokal in 42,6 Prozent der Fälle. Das Modell basiert auf der FIFA-Weltrangliste, dem World Football Elo Rating und der Bilanz der jeweiligen Mannschaften aus den letzten fünf Ernstkämpfen. So wird den Teams ein Stärke-Koeffizient zugeteilt, und auf Basis dieser dann die jeweiligen Partien 1000 Mal simuliert.

Frankreich kommt dabei auf eine Siegchance von 31,4 Prozent. Kroatien mit 16,8 Prozent und Marokko mit 9,3 Prozent sind auch hier Aussenseiter, aber natürlich bei weitem nicht chancenlos. Die Chance, dass Marokko als erste afrikanische Mannschaft ins Endspiel kommt, liegt immerhin bei über 30 Prozent.

Bild: screenshot fivethirtyeight

Ähnlich sehen es auch die Analysten von «FiveThirtyEight». Das Daten-Portal sieht auch Argentinien zuvorderst, mit Titelchancen von 37 Prozent, Frankreich folgt aber nur zwei Prozentpunkte dahinter. Die US-Amerikaner geben Marokko im Gegensatz zum Schweizer Pendant aber sogar eine zweistellige Wahrscheinlichkeit, den WM-Titel zu holen. (abu)