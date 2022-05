GC hätte gegen den FCB gut und gerne auch drei Punkte holen könnte. Bild: keystone

GC verpasst Sieg in Basel – FCZ holt Last-Minute-Punkt gegen Lausanne

Basel – Grasshoppers 1:1

Mit einem 1:1 auswärts gegen einen matten FC Basel tun die Grasshoppers einen Schritt, um der Barrage zu entgehen. Brayan Riascos erzielt das wichtige Tor mit einem Schlenzer kurz nach der Pause.

Der 27-jährige kolumbianische Stürmer, in der Winterpause aus der zweiten Division der Ukraine verpflichtet, stand bei GC erstmals in der Startformation – und schoss für die Hoppers auch sein erstes Tor. Und was für eines. Von weit ausserhalb des Strafraums und aus einer seitlichen Position bezwang er den machtlosen Goalie Heinz Lindner mit einem Drehschuss-Schlenzer, der nahe am Lattenkreuz ins Tor drang.

Riascos' Traumtor zum 1:0 für GC. Video: SRF

Die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini hätte das Spiel mit ihrer guten Leistung gewinnen müssen. Zweimal trafen die Zürcher den Pfosten: Giotto Morandi mit einem Freistoss kurz vor der Pause und von Bendeguz Bolla beim der 1:0-Führung. Wieso es nicht zum Sieg reichte, kann Christian Herc am besten sagen. Der Slowake kam nach 74 Minuten auf den Platz, sah nach 75 Minuten Gelb und - nach einem weiteren Foul - nach 77 Minuten Gelb-Rot. Die Basler spielten danach erst in der Überzahl ein wenig besser. Sebastiano Esposito schoss nach einem schweren Fehler der GC-Verteidiger den Ausgleich.

Die Basler bekamen von den Hoppers über die 90 Minuten praktisch keinen Raum zugestanden, um vernünftige Angriffe aufzubauen. So war ihre Überlegenheit in der ersten Halbzeit weitgehend lediglich eine optische. Hinter den Bemühungen fehlten jeglicher Druck und jegliches Tempo.

Basel - Grasshoppers 1:1 (0:0)

19'228 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 49. Riascos (Arigoni) 0:1. 84. Esposito 1:1.

Basel: Lindner; Lopez, Pelmard, Pavlovic, Katterbach (87. Petretta); Xhaka (62. Tschalow); Burger (80. Kasami), Frei; Ndoye, Szalai (62. Fernandes), Esposito.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Loosli, Seko; Bolla, Kawabe, Abrashi (74. Herc), Schmid; Morandi (80. Jordão), Sène (65. Lenjani); Riascos (65. Momoh).

Bemerkungen: Basel ohne Stocker, Millar, Lang, Tavares, Padula und Essiam (alle verletzt). Grasshoppers ohne Margreitter, Ribeiro, Hoxha, Kacuri (alle verletzt) und Pusic (krank). 43. Freistoss von Morandi an den Pfosten. 73. Pfostenschuss Bolla. 77. Gelb-rote Karte gegen Herc (Foul). Verwarnungen: 8. Bolla (Foul), 41. Pelmard (Foul), 59. Riascos (Foul), 75. Hertz (Foul). 90. Moreira.



Sebastiano Esposito jubelt nach dem Ausgleich. Bild: keystone

Zürich – Lausanne 2:2

Der Absteiger trotzt dem experimentierfreudigen Meister. Den Ausgleich der Zürcher erzielt Antonio Marchesano erst in der Nachspielzeit.

Es fehlten also nur wenige Minuten, und die Waadtländer hätten mit ihrem zweiten Auswärtssieg der Super-League-Saison dem FCZ die zweite Heimniederlage (nach dem 0:3 gegen St. Gallen) zugefügt.

Der späte Ausgleich durch Marchesano. Video: SRF

Der Meistertrainer André Breitenreiter nutzte das Fehlen jedes Leistungszwangs, um zahlreichen Spieler, die üblicherweise von Beginn mittun, eine Pause zu gönnen. Die Geschonten hätten mehr als eine halbe stattliche Mannschaft bilden können: Brecher, Boranijasevic, Krasniqi, Dzemaili, Doumbia, Guerrero, Ceesay. Kryeziu und Tosin bekamen ganz frei und wurden nicht ins Aufgebot genommen. Es sind die Vorteile eines erfolgreichen Trainers, der das grosse Ziel früh erreicht hat.

Die «Neuen» und Ausgeruhten schienen ihre Chance nicht zu nutzen, jedenfalls wechselt Breitenreiter schon in der Pause drei Arrivierte ein - unter ihnen Assan Ceesay, der schon zehn Minuten später das zeitweilige 1:1 erzielte.

Zürich - Lausanne-Sport 2:2 (0:1)

11'304 Zuschauer. - SR Staubli.

Tore: 32. Koyalipou (Coyle) 0:1. 56. Ceesay (Marchesano) 1:1. 63. Kukuruzovic (Foulpenalty) 1:2. 92. Marchesano (Ceesay) 2:2.

Zürich: Kostadinovic; Kamberi, Hornschuh (75. Dzemaili), Mets; Seiler; Rohner (69. Khelifi), Seiler, Coric (46. Doumbia), Gogia (46. Guerrero); Marchesano; Gnonto, Kramer (46. Ceesay).

Lausanne-Sport: Castella; Zohouri, Grippo, Husic; Trébel (86. Carracao); Mahou, N'Guessan (57. Sanches), Kukuruzovic, Coyle (71. Poundjé); Koyalipou (57. Ouattara), Amdouni (87. Pollero).

Bemerkungen: Zürich ohne Aliti (gesperrt) und Omeragic (verletzt). Lausanne-Sport ohne Chafik (gesperrt), Turkes, Suzuki, Koné und Alakouch (beide verletzt). Verwarnungen: 11. Mahou (Foul), 50. Marchesano (Foul). (saw/sda)

Lausannes Zeki Amdouni, links, spielt um den Ball mit Zürichs Antonio Marchesano. Bild: keystone