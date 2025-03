Alisson Becker zeigte Glanzparade um Glanzparade. Bild: keystone

Alisson lässt PSG verzweifeln – die besten Fakten und Szenen aus der Champions League

Am Mittwoch gab es in der Champions League einiges zu sehen. Fantastische Torhüter, Pyroshows, und hauchdünne Offside-Positionen – alles war dabei.

München und Paris brennen

Schon bevor die Spiele begonnen hatten, war die Stimmung in München und Paris am Brennen. Die Bayern-Fans sorgten in der Südkurve mit einer riesigen Pyroshow für einen würdigen Rahmen im Kracher gegen Ligarivale Bayer Leverkusen.

Und auch in Paris, wo PSG auf den FC Liverpool traf, herrschte frenetische Stimmung. Die Pariser Ultras heizten den eigenen Spielern auf dem Weg zum Stadion schon richtig ein.

Xhaka? Musiala und Kane!

Auf dem Rasen sorgen dann auch die Bayern für Spektakel und nicht etwa Granit Xhaka und Leverkusen. Schon nach neun Minuten brachte Harry Kane die Bayern in Führung. Musiala erhöhte nach der Pause auf 2:0 und Kane sorgte mit dem Penalty zum 3:0 für den Schlusspunkt. Gerade Musiala liess mit seinen genialen Ballberührungen die Leverkusener immer wieder alt aussehen.

So gab es den deutlichen 3:0-Heimsieg für die Bayern und eine ungewohnte Neuigkeit für Leverkusens Trainer Xabi Alonso. Erstmals, seit er Leverkusen im Herbst 2022 übernommen hat, musste er gegen die Bayern als Verlierer vom Platz.

Xhaka war nach der Pleite in München richtig sauer: Xhaka nach Leverkusen-Pleite angefressen: «Das war eine dumme Rote Karte»

Urbig et orbi

Zu einer kuriosen Situation kam es direkt nach dem 2:0 der Bayern. Plötzlich sass Manuel Neuer an der Seitenlinie und hielt sich das rechte Bein. Was war passiert? Der Bayern-Goalie zog sich beim Jubellauf zu Musialas Tor einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu und musste ausgewechselt werden. Wie lange Neuer ausfällt, ist noch unklar.

Weil Bayerns Nummer 2 Daniel Peretz noch immer ausfällt, musste Jonas Urbig einspringen. Der 21-Jährige hat noch kein einziges Bundesligaspiel auf dem Konto, kann aber jetzt einen Champions-League-Einsatz vorweisen.

Der Fuss allen Übels

Im Zentimeter-Pech waren Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon. Bei den Portugiesen ging Andrea Belotti in der 83. Minute im gegnerischen Strafraum zu Boden und forderte einen Penalty. Doch nach Videostudium verweigerte Schiedsrichter Felix Zwayer den Pfiff – weil Belotti eine zu breite Brust hat. Der italienische Stürmer befand sich nämlich hauchdünn im Abseits, als er angespielt wurde.

Etwas weniger knapp war es, als PSG gegen Liverpool nach 20 Minuten jubelte. Der Schlenzer von Chwitscha Kwarazchelia war absolut herrlich. Doch der Georgier stand zuvor ebenfalls hauchdünn im Abseits.

WALLison

PSG powerte auch nach dem aberkannten Tor weiter, verzweifelte aber Mal für Mal am unfassbar guten Alisson «WALLison» Becker im Tor der Liverpooler. 27:2 lautete das Schussverhältnis am Ende des Spiels, das die Franzosen nach einem späten Gegentor mit 0:1 verloren.

Neun Paraden zeigte der brasilianische Torhüter und egalisierte damit einen eigenen Champions-League-Rekord. Mit dem Shutout hat Alisson zudem Pepe Reina in der vereinsinternen Statistik der meisten Zu-Null-Spiele (22) in der Champions League überholt. Liverpool-Trainer Arne Slot lobte seinen Keeper in den höchsten Tönen: «Ich habe noch nie mit einem Goalie gearbeitet, der auf diesem hohen Niveau performt. Er ist der Beste der Welt.»

Szczesny auf Alissons Spuren

Nicht minder gut war die gestrige Leistung von Barcelona-Goalie Wojciech Szczesny. Der Pole sah sich nach einer frühen roten Karte gegen die Katalanen insgesamt 26 gegnerischen Schüssen ausgesetzt, einer weniger als der Liverpool-Goalie. Und auch Szczesny schaffte es, seinen Kasten rein zu halten und am Ende mit seinem Team doch noch einen Sieg zu feiern.

Martinez bricht Uraltrekord

Im frühen Spiel am Mittwochabend setzte sich Inter Mailand auswärts bei Feyenoord Rotterdam mit 0:2 durch. Marcus Thuram brachte die Italiener kurz vor der Pause in Führung. Lautaro Martinez doppelte kurz nach dem Seitenwechsel nach – und schrieb Geschichte. Der Argentinier schoss nämlich sein 18. Tor für Inter in einem europäischen Wettbewerb – damit brach er den seit 1969 bestehenden Klubrekord von Sandro Mazzola.