Am Donnerstag bestreitet das Schweizer Frauen-Nationalteam das letzte Testspiel vor der Heim-EM. Dabei bekommt es das Team von Nationaltrainerin Pia Sundhage in Winterthur mit dem nicht für die EM qualifizierten Tschechien zu tun. Anpfiff im Stadion Schützenwiese ist um 18.00 Uhr.Ein positives Resultat nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg wäre für die Schweizerinnen ungemein wichtig, um die aufgekommenen Zweifel nicht noch grösser werden zu lassen und eine Euphorie zu entfachen.Das erste Spiel an der Endrunde bestreitet die Schweiz am 2. Juli in Basel gegen Norwegen. Die weiteren Gruppengegner sind Island und Finnland. (sda)