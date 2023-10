Lugano schafft sensationelles Comeback und beendet die Ungeschlagenheit von Besiktas

Besiktas Istanbul - Lugano 2:3 (1:0) SR Fuxman (ISR). Tore: 38. Aboubakar (Ghezzal) 1:0. 52. Aboubakar 2:0. 81. Aliseda 2:1. 86. Vladi (Arigoni) 2:2. 90. Bailly (Eigentor) 2:3. Besiktas Istanbul: Destanoglu; Rosier, Bailly, Colley, Masuaku; Ucan (81. Tiknaz), Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain (66. Muleka); Ghezzal (66. Bulut), Aboubakar (77. Sajnutdinow), Tosun (46. Rashica). Lugano: Saipi; Hajdari (67. Arigoni), Hajrizi (74. Vladi), Mai, Espinoza (74. Cimignani); Bislimi (67. Macek), Grgic, Sabbatini (67. Aliseda); Steffen, Celar, Bottani. Bemerkungen: Besiktas ohne Inler (nicht selektioniert für die Conference League). 61. Gelb-rote Karte gegen Rosier. 64. Destanoglu lenkt Schuss von Sabbatini an die Latte. Verwarnungen: 43. Bottani. 43. Rosier. (abu/sda)

Dank dem nicht budgetierten Auswärtssieg übernahm Lugano mit nun vier Punkten die Tabellenführung; die Chancen auf einen Vorstoss in die K.o.-Phase verbesserten sich schlagartig. Nächster Gegner ist am 26. Oktober zuhause der punktgleiche FC Brügge, der bei Bodö/Glimt 1:0 gewann.

Der Sieg war angesichts 2-Tore-Rückstands bis zur 80. Minute glücklich, aber nicht unverdient. 3:0 lautete das Schussverhältnis nach einer halben Stunde für Lugano. Und nach Aboubakars Treffern Nummer 24 und 25 aus den letzten 30 Pflichtspielen kamen die Tessiner auch bei personellem Gleichstand zu Chancen. Unter anderem lenkte Besiktas' Torhüter Ersin Destanoglu einen Schuss von Sabbatini an die Latte.

Ausschlaggebend für den Umschwung war neben Luganos Durchhaltewillen und den goldenen Wechseln von Trainer Mattia Croci-Torti der Platzverweis nach einer Stunde. Zwar stemmten sich die auf dem Papier deutlich unterlegenen Gäste auch zuvor ansehnlich gegen die Niederlage. Treffer schossen sie nach zuvor drei torlosen Europacup-Auftritten aber erst in Überzahl. Zuerst verkürzte Aliseda im Nachsetzen (81. Minute), dann sorgten mit Vladi und Assistent Allan Arigoni zweite weitere Joker für den Ausgleich (86.), und schliesslich lenkte Bailly einen Schuss von Anto Grgic zum 3:2 für Lugano ins Besiktas-Tor (90.).

Zwar übernahm der im eigenen Stadion seit mehr als einem Jahr ungeschlagene Gastgeber zwischen Luganos anfänglicher Druckphase und personeller Unterzahl in der letzten halben Stunde das Spieldiktat, ging mit dem zweiten Torschuss in Führung und erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0. Nachdem der vermeintliche Matchwinner, der Doppeltorschütze Vincent Aboubakar, aber ausgewechselt worden war und der Verteidiger Valentin Rosier die Türken mit einer Gelb-roten Karte dezimiert hatte, setzte es für die Mannschaft von Trainer Senol Günes aber doch noch die erste Heimniederlage nach mehr als einem Jahr ab und verliessen die Spieler den Rasen unter Pfiffen.

Der FC Lugano setzt am Bosporus einen raren europäischen Glanzpunkt. Die Tessiner machen im zweiten Gruppenspiel in der Conference League bei Besiktas Istanbul aus einem 0:2 ein 3:2.

Der Lugano-Freudentaumel am Bosporus.

Der Lugano-Freudentaumel am Bosporus. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Saison 2022/23: Der FC Basel gewinnt das Rückspiel in Nizza 2:1 nach Verlängerung und steht erstmals im Conference-League-Halbfinal. Dort scheitert er gegen die Fiorentina, die kurz vor dem Penaltyschiessen des Rückspiels das entscheidende Tor schiesst.

Saison 2022/23: Der FC Basel gewinnt das Rückspiel in Nizza 2:1 nach Verlängerung und steht erstmals im Conference-League-Halbfinal. Dort scheitert er gegen die Fiorentina, die kurz vor dem Penaltyschiessen des Rückspiels das entscheidende Tor schiesst.

Ein Absturz und kein Ende in Sicht – Manchester United kommt einfach nicht auf die Beine

Hospiz-Leiter erzählt, welche Dinge Sterbende am meisten bereuen

49 Tote bei Angriff auf Laden in Charkiw +++ Wohl keine Taurus-Lieferung Deutschlands

«Geht mir so auf den Senkel»: Marco Rima verlässt während TV-Aufzeichnung das Studio

Wenn du gerade in Paris bist: Bitte bleib dort! Für immer! Verschone mich vor Bettwanzen!

Verhandlungen mit EU: Neue, brisante Forderungen an die Schweiz machen die Runde

Racioppi-Fehler kostet YB in Belgrad den Sieg – es gibt aber immerhin einen Punkt

YB-Gegner Roter Stern Belgrad hat eine glorreiche Seite – und eine dunkle

Heute Abend (21.00 Uhr) steht für die Young Boys in der Champions League das erste Auswärtsspiel an. Mit Roter Stern Belgrad steht dem Schweizer Meister ein im wahrsten Sinne des Wortes geschichtsträchtiger Klub gegenüber.

Vier Jahre ist es her, seit die Young Boys in der Champions-League-Qualifikation auf Roter Stern Belgrad trafen. 2:2 endete das Hinspiel im Wankdorf. Nach einem 1:1 im Stadion Rajko Mitic – besser bekannt als Marakana – zog der serbische Meister aufgrund der Auswärtstorregel in die Gruppenphase der Königsklasse ein.