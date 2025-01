Nach 86 Jahren findet der Youth Cup nicht mehr statt – Grund dafür ist die FIFA

Der Plan der FIFA geht auf – so werden heute die Weltmeisterschaften vergeben

Wie es auf die Anfrage von watson weiter heisst, «überarbeitet und erforscht die FIFA weitere Entwicklungen und Verbesserungen bei ihren globalen Jugendinitiativen.» Damit scheint es nicht ausgeschlossen, dass der Weltverband mit Sitz in Zürich schon bald selbst ein Nachwuchsturnier für Vereine organisieren wird.

Saudi-Arabien erhält die Fussball-WM – was ist aus den Mega-Stadien in Katar geworden?

Für das Land, in welchem die Fussball-Weltmeisterschaft-2022 stattfand, entschied sich die FIFA auch aus nachhaltigen Gründen, wie der Weltverband nach dem Council mitteilte: «Die Nutzung der vorhandenen Fussballinfrastruktur im Interesse der Turniereffizienz und Nachhaltigkeit», stand für die FIFA im Vordergrund, als man sich für Katar entschied.

Statt wie bisher im Zweijahres-Rhythmus wird die U17-Weltmeisterschaft nun jedes Jahr ausgetragen. Auch wird das Teilnehmerfeld verdoppelt: Statt wie bisher 24 Mannschaften nehmen neu 48 Nationen an der WM teil. Zusätzlich entschied sich die FIFA für einen fixen Standort: Bis 2029 wird die Weltmeisterschaft in Katar stattfinden.

Auf Anfrage von watson, weshalb das Turnier nicht mehr unterstützt wird, antwortete der Weltverband: «Wie auf dem 74. FIFA-Kongress besprochen und in den strategischen Zielen 2023 – 2027 der FIFA erwähnt, verändert die FIFA die Spielmöglichkeiten für Jungen und Mädchen durch Initiativen wie das Talentförderungsprogramm und eine jährliche U17-Weltmeisterschaft.»

Auch der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas (rechts) nahm am Youth Cup teil.

Auch der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas (rechts) nahm am Youth Cup teil. Bild: imago sportfotodienst

Nach nun fast 35 Jahren Unterstützung endet die Zusammenarbeit zwischen der FIFA und dem Zürcher Fussballklub Blue Stars, welcher das Turnier organisierte. Da bisher keine neuen Sponsoren gefunden wurden, kann das Turnier in diesem Jahr nicht stattfinden, wie das Organisationskomitee in einem Schreiben mitteilte: «Die traditionsreiche Veranstaltung, die seit ihrer Gründung im Jahr 1939 als eines der weltweit bedeutendsten internationalen Jugendfussballturniere gilt, kann aufgrund der fehlenden finanziellen Unterstützung nicht realisiert werden.»

Spieler wie Bobby Charlton, Pep Guardiola oder David Beckham nahmen schon am Blue Stars Youth Cup teil. Im Jahr 1991 übernahm die FIFA die Schirmherrschaft über das Turnier, welches im Jahr 1939 gegründet wurde.

Nach 86 Jahren ist Schluss: Der traditionelle FIFA Youth Cup findet nicht mehr statt. Das Turnier der Blue Stars, das jährlich am Auffahrtswochenende stattfand, kann nicht mehr auf die Unterstützung der FIFA zählen. Dafür findet nun jedes Jahr eine U17-Weltmeisterschaft statt – in Katar.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Starkes Gewitter behindert Auftakt am Australian Open + Zverev und Sabalenka souverän

Erstmals beginnt das Australian Open bereits am Sonntag – und nach nur einer Stunde mussten die Spiele am Eröffnungstag bereits wieder unterbrochen werden. Ein starkes Gewitter mit heftigem Niederschlag und Donner liess Spieler und Zuschauer ins Trockene flüchten. Glück hatten die Topstars, die in einem der Stadien mit schliessbarem Dach antreten.