Zwei tote Fussballfans vor abgebrochenem Spiel in Chile

Die Spieler aus Fortaleza suchten Schutz in der Garderobe. Derweil versuchten die Profis von Colo Colo, unter ihnen der frühere Leverkusen- und Bayern-Profi Arturo Vidal, die Fans zu beruhigen. Schliesslich schickte der Schiedsrichter alle Spieler in die Kabine. Später wurde die Partie beim Stand von 0:0 endgültig abgebrochen. Die Copa Libertadores ist das südamerikanische Pendant zur europäischen Champions League. (nih/sda/dpa)

In Chile sind zwei Fussballfans ums Leben gekommen, als sie offenbar versuchten, auf dem Weg zum Stadion in Santiago einen Absperrzaun zu überwinden. Das Unglück ereignete sich vor dem Gruppenspiel des Libertadores Cup zwischen dem Hauptstadtklub Colo Colo und dem brasilianischen Team aus Fortaleza.

In der Playoff-Halbfinalserie zwischen den ZSC Lions und Davos gewann bislang immer das Heimteam. Das hat durchaus seine Logik.

Erneut Ernüchterung für die Fans des HC Davos am Dientag. Nachdem ihr Team zuvor im Heimspiel vom Samstag heroisch den Ausgleich in der Halbfinalserie gegen die ZSC Lions erkämpft hat, waren sie auswärts in Zürich erneut chancenlos. Bereits zum dritten Mal dominierten die Löwen den HCD von A bis Z und erspielten sich so den ersten Matchpuck. Nun geht es aber heute Abend wieder nach Davos, wo bislang immer die Bündner gewinnen konnten.