Kevin Fiala jubelte beim Sieg der LA Kings gleich doppelt. Bild: www.imago-images.de

Fiala glänzt als Doppeltorschütze und Niederreiter beendet seine Durststrecke

Die Los Angeles Kings feierten in der Nacht auf Freitag auch dank Kevin Fiala einen wichtigen Kampf um einen besseren Playoffplatz. Mit Nino Niederreiter traf ein weiterer Schweizer.

Mehr «Sport»

Los Angeles – Anaheim 6:1

Kevin Fiala (LA), 2 Tore, 3 Schüsse, 18:33 TOI



Im Kampf um den erfolgreichsten Schweizer NHL-Torschützen dieser Saison rückt Kevin Fiala wieder näher an Nico Hischier heran. Der St. Galler schoss beim 6:1-Sieg der Los Angeles Kings über die Anaheim Ducks gleich zwei Powerplay-Tore. Fiala steht nun bei 32 Treffern, Hischier versenkte den Puck 35 Mal. Beide haben vor den Playoffs noch vier Einsätze. Zudem wird das Duell in den K.o.-Runden eine Fortsetzung finden.

Die Kings stehen aktuell auf dem zweiten Platz in der Pacific Divison und hätten so in der ersten Runde der Playoffs Heimrecht. Die Edmonton Oilers, der wahrscheinliche Gegner im Achtelfinal der Postseason, liegt bei vier ausstehenden Spielen momentan vier Zähler hinter dem Team aus Los Angeles.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Dallas – Winnipeg 0:4



Lian Bichsel (DAL), 1 Schuss, 7 Checks, 14:44 TOI

Nino Niederreiter (WIN), 1 Tor, 4 Schüsse, 4 Checks, 15:30 TOI



Nino Niederreiter durfte sich nach sieben Partien ohne Treffer wieder als Torschütze feiern lassen. Der Bündner schoss beim 4:0-Sieg der Winnipeg Jets über die Dallas Stars den 16. Saisontreffer.

Niederreiter ging somit als Sieger im Schweizer Duell gegen Lian Bichsel hervor, und die Winnipeg Jets sicherten sich im Spitzenspiel der Western Conference Platz 1 in der Regular Season. Bichsel liess es mit sieben Checks einmal mehr krachen. Die Dallas Stars verloren nun zum vierten Mal in Serie und müssen mit Blick auf die Playoffs wieder den Tritt finden.

Colorado – Vancouver 1:4

Pius Suter (VAN), 4 Schüsse, 20:55 TOI

Pius Suter gewann mit den Vancouver Canucks 4:1 gegen Colorado Avalanche. Der Sieg war notwendig, um sich zumindest eine theoretische Chance auf die Playoff-Teilnahme offenzuhalten.

Boston – Chicago 5:2

Philipp Kurashev (CHI), 1 Assist, 11:41 TOI

Philipp Kuraschew war am 5:2-Sieg der Chicago Blackhawks über die Boston Bruins mit einem Assist beteiligt. Die Nashville Predators kamen ohne ihren verletzten Captain Roman Josi zum zweiten Sieg in Serie (4:3 n.P. gegen Utah). Die vier Mannschaften verpassen allesamt die Playoffs. (nih/sda)