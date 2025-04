ManUnited verspielt Sieg in der Nachspielzeit – Frankfurt ringt Tottenham ein Remis ab

Erstmals in seiner 109-jährigen Klubgeschichte in einen Europacup-Halbfinal einziehen könnte Bodö/Glimt. Die Norweger schlugen im hohen Norden überraschend Lazio Rom 2:0.

Ohne Sieger endete auch die Partie zwischen Olympique Lyon und Manchester United, wobei die Gäste aus England nach Joshua Zirkees Treffer in der 88. Minute schon wie der im wahrsten Sinne des Wortes glückliche Sieger ausgesehen hatten. Rayan Cherki sorgte in der 95. Minute dafür, dass das Spiel leistungsgerecht unentschieden endete.

Ohne Reservist Aurèle Amenda hatten die Gäste aus Deutschland in London das Glück auf ihrer Seite. Gleich zweimal trafen die Spurs in der zweiten Halbzeit die Torumrandung. Hinzu kamen mehrere hochkarätige Chancen, welche das Team von Trainer Ange Postecoglu nicht verwerten konnte. So war Pedro Porros Tor in der 26. Minute das einzige für die Heimmannschaft. Für Frankfurt hatte Hugo Ekitiké bereits nach 6 Minuten getroffen.

Petr Cajka – Biels Rolex vom Transfer-Wühltisch

Erst war es ein interessantes Gerücht aus Böhmen, jetzt ist es definitiv: Petr Cajka (24) wechselt zum EHC Biel.

Diese Saison stürmte in Böhmen bei Mlada Boleslav ein interessanter Stürmer mit Schweizer Lizenz in der höchsten tschechischen Liga. Er zelebrierte die beste Saison seiner Karriere: Petr Cajka (24). Seine respektable Bilanz: 24 Punkte (davon 13 Tore) aus 47 Partien in der Qualifikation und in den Playoffs legte er nochmals nach (5 Punkte in 11 Spielen). Das schafft in dieser Liga keiner mit spielerischen Hosenknöpfen und Schillerfalter-DNA.