Moser verprügelt einen Gegner, trifft mal wieder – und muss als Verlierer vom Eis

Janis Moser ist der einzige Schweizer, der sich in der NHL in der Nacht auf Mittwoch in die Skorerliste eintragen kann. Dennoch verliert er mit Tampa Bay. Roman Josi feiert mit Nashville einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs.

Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 5:2

J.J. Moser (Lightning): 1 Tor, 2 Schüsse, 5 Hits, TOI 18:20 Min.

Janis Moser verkürzte in der Partie gegen die Columbus Blue Jackets kurz nach Spielhälfte auf 2:3. Der 25-jährige Bieler traf mittels Handgelenkschuss aus der Distanz. Es war sein 24. Skorerpunkt in dieser Saison und sein 110. insgesamt in der NHL. Zu Zählbarem reichte er nicht: Die Lightning verloren mit 2:5 und bezogen die sechste Niederlage aus den letzten sieben Spielen.

Moser sorgte auch in einer anderen Aktion für Aufsehen. Einen Faustkampf im ersten Drittel entschied er gegen Cole Sillinger zu seinen Gunsten:

Nashville Predators – Seattle Kraken 4:2

Roman Josi (Predators): 4 Schüsse, 2 Blocks, TOI 24:42 Min.

Die Nashville Predators zeigten gegen die Seattle Kraken Comeback-Qualitäten. Das Team mit dem Schweizer Captain Roman Josi drehte im Mitteldrittel einen 0:2-Rückstand und siegte am Ende mit 4:2. Mit 43 Paraden war Torhüter Juuse Saros der Matchwinner. In der Tabelle rückten die Predators bis auf einen Punkt an den Gegner heran, der den letzten Wild-Card-Platz im Westen belegt.



Die weiteren Schweizer

Genau gleich viele Punkte wie Nashville auf dem Konto haben die San Jose Sharks. Die Franchise aus Kalifornien bezog bei den formstarken Buffalo Sabres die dritte Niederlage am Stück. Philipp Kurashev, der zuletzt überzählig fehlte, wies beim 3:6 und einer Eiszeit von rund zwölf Minuten eine Minus-3-Bilanz aus.

Nach vier Siegen in Serie setzte es für die St. Louis Blues und Pius Suter eine Niederlage ab. Das 3:4 nach Verlängerung gegen die New York Islanders ist ein Dämpfer im Kampf um die Playoff-Plätze.

Von Sorgen dieser Art sind die Dallas Stars weit entfernt. Das 2:1 gegen die Vegas Golden Knights war für das Team aus Texas der zwölfte Sieg aus den letzten 13 Spielen. Nur Colorado liegt im Westen vor Dallas. Lian Bichsel blieb bei den Stars ohne Skorerpunkt, Akira Schmid bei den Golden Knights ohne Einsatz. (ram/sda)