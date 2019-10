Sport

Ronaldo-Berater Jorge Mendes soll sich für den Kauf von GC interessieren



Dank chinesischem Geld zurück zu alter Grösse? Ein prominenter Investor könnte Rekordmeister GC übernehmen: Cristiano Ronaldos Berater Jorge Mendes.

Der ruhmreiche Rekordmeister – ein Trümmerhaufen. Als der stolze Grasshopper Club Zürich im Frühsommer in die Challenge League abstieg, war seine Zukunft offen. Sportlich hat sich GC etwas gefangen, kämpft als Tabellenzweiter um den Wiederaufstieg.

Hinter den Kulissen aber ist keine Ruhe eingekehrt. Der 80-jährige Mehrheits-Aktionär Peter Stüber versucht, seine Anteile an den Grasshoppers abzugeben. Auch der andere Besitzer, Ex-Präsident Stephan Anliker, will seine GC-Aktien verkaufen.

Doch wer nimmt sie den beiden ab? Gemäss «Blick»-Informationen soll Jorge Mendes interessiert sein. Der Portugiese ist unter anderem der Berater von Superstar Cristiano Ronaldo, er geschäftet mit dem riesigen chinesischen Mischkonzern Fosun.

Dem Konglomerat aus dem Reich der Mitte gehört bereits der Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers. Mendes und seine chinesischen Geschäftspartner stiegen auch beim FC Valencia ein. Und sie stehen hinter dem sensationellen Leader der portugiesischen Liga, Aufsteiger Famalicão.

Das Geschäftsmodell ist interessant. Spieler, die bei der Mendes-Firma Gestifute unter Vertrag stehen und noch nicht reif für einen Topklub sind, wird eine Plattform geboten: Um mittels Ausleihe an einen anderen Klub Spielpraxis zu sammeln, um besser zu werden, um sich für einen Wechsel zu empfehlen. Einen Wechsel, an dem Gestifute dann mitverdient.

Nun also GC? Auf Anfrage des «Blicks» sagte Interimspräsident Andras Gurovits: «Wir wissen nichts von Gesprächen mit Herrn Mendes.» Also bloss eine Ente – oder der Anfang eines aufregenden neuen Kapitels beim Schweizer Rekordmeister? Am Samstag soll Jorge Mendes gemäss der Boulevardzeitung zu Verhandlungen nach Zürich reisen. (ram)

