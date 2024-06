Nach dem ersten Spieltag heisst es wieder: Power-Ranking-Time!

Nicht für alle Teams sind dunkle Wolken über dem EM-Himmel aufgezogen. Bild: keystone

Das europäische Fussballfest ist in vollem Gange und alle Teams haben das erste Spiel der Vorrunde mehr oder weniger erfolgreich hinter sich gebracht. Bis wir wissen, wer dieses Jahr Europameister wird, geht es noch ein Weilchen. Wir lehnen uns aber schon einmal aus dem Fenster – und zwar in Form eines Power-Rankings.

Zur Erinnerung: Ein Power-Ranking ist ein subjektiver Blick auf den Formstand, nicht eine grundsätzliche Einschätzung der Erfolgschancen in Deutschland. Hier unsere Version und was uns in den ersten Spielen aufgefallen ist.

Deutschland 🇩🇪

5:1 gegen Schottland

Zum Glück für den Gastgeber hat es der nachnominierte Emre Can trotz Kommunikationsproblemen an die EM geschafft. Gegen Schottland hat er getroffen.

«Am Mittwoch hatte ich das erste Mal Kontakt zum Bundestrainer, vor fünf Tagen, äh, vier Tagen. Den ersten Anruf habe ich verpasst. Dann hat er mir eine Whatsapp geschrieben. Dann habe ich ihn angerufen, ist er nicht rangegangen und dann hat er mich wieder zurück angerufen.» Emre Can

Bild: www.imago-images.de

Frankreich 🇫🇷

1:0 gegen Österreich

«Tout va bien» bei unseren Nachbarn. Ausser Kylians Nase. Und wenn eine Mannschaft auf seinen grössten Star verzichten kann, dann Frankreich.

«Wir haben zwar keine Federn, aber eine Nase gelassen« Didier Deschamps

bild: imago-images.de

Spanien 🇪🇸

3:0 gegen Kroatien

Eigentlich erstaunlich, dass Spanien nach dem souveränen 3:0-Sieg gegen Kroatien nicht höher platziert ist. Vielleicht, weil der erst 16-jährige Lamine Yamal nebenbei noch Hausaufgaben machen muss.

«Ich habe Online-Unterricht und es läuft gut. Ich hoffe, der Lehrer lässt mich nicht durchfallen.» Lamine Yamal goal

Bild: keystone

Niederlande 🇳🇱

2:1 gegen Polen

Momoll, kein schlechter Start, aber ...

«Es hätten einfach mehr Tore sein müssen.» Ronald Koeman 20minutes

Bild: keystone

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1:0 gegen Serbien

Hmm, so kann man es auch sehen.

«Wir mussten leiden und das tut uns gut.» Gareth Southgate

Bild: keystone

Portugal 🇵🇹

2:1 gegen Tschechien

Alle warten auf CR7, doch Joker Conceição rettet Portugal. Oder: Geduld bringt Rosen drei Punkte.

«Bis zum Schluss, Portugal!!!» Cristiano Ronaldo

Schweiz 🇨🇭

3:1 gegen Ungarn

Lieber einen Schachspieler als einen Pokerspieler auf der Trainerbank.

«Ich bin kein Pokerspieler, ich spiele lieber Schach. Beim Poker weiss man nie, was der Gegner auf der Hand hat. Murat Yakin

Bild: keystone

Italien 🇮🇹

2:1 gegen Albanien

Geografie können die Italiener anscheinend, aber können sie auch Spanien schlagen?

«Ich habe ein gutes Italien gesehen, aber Spanien ist nicht Albanien.» Giovanni Malagò

Bild: keystone

Rumänien 🇷🇴

3:0 gegen Ukraine

Kein Wunder waren die in der Schweizer Quali-Gruppe vor uns platziert.

«Wenn ihr irgendwelche Zweifel hattet, könnt ihr mir jetzt glauben, dass dies eine grossartige Mannschaft ist.» Edward Iordanescu

Bild: keystone

Türkei 🇹🇷

3:1 gegen Georgien

Erst bringt Arda Güler den Donner, dann überlebt die Türkei den georgischen Schlusssturm.

«Er wird nicht der Spieler des Spiels sein, sondern der Spieler der Euro 2024: Arda Güler.» TRT Spor

Bild: www.imago-images.de

Österreich 🇦🇹

0:1 gegen Frankreich

Wir finden, Österreich war mehr als nur okay, gell Toggi!

«Es ist brutal unglücklich gelaufen.» Christoph Baumgartner

Slowakei

1:0 gegen Belgien

Mit Herz und VAR reichte es sogar zum Sieg über die unglücklichen Belgier.

«Wir haben unser Herz gegeben.» Dávid Hancko

Bild: keystone

Dänemark 🇩🇰

1:1 gegen Slowenien

Apropos Herz: Eine der schönsten EM-Geschichten wurde wohl bereits geschrieben, und zwar vom Dänen Christian Eriksen.

«Bei dieser EM ist meine Geschichte schon jetzt ganz anders als beim letzten Mal.»

Kroatien 🇭🇷

0:3 gegen Spanien

Grosses statt kleines Schachbrettmuster auf dem Trikot: Findet Kroatien nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Spanien wieder zu sich selbst?

«In der ersten Hälfte waren wir nicht wir selbst.» Luka Modric

Bild: www.imago-images.de

Belgien 🇧🇪

0:1 gegen die Slowakei

Nach einer Quali ohne «Tolggen» erwischt es Belgien gleich im ersten Spiel gegen die Slowakei. VARum? Trainer Domenico Tedesco hat es schon immer gewusst.

«Ich wusste, dass wir irgendwann ein Spiel verlieren würden.» Domenico Tedesco

Bild: keystone

Slowenien 🇸🇮

1:1 gegen Dänemark

Slowenien traf schon in der Quali auf Dänemark – aus den zwei Begegnungen nahmen sie vier Punkte mit. Angst hätten sie also keine haben müssen.

«In den ersten 20 bis 30 Minuten hatten wir vielleicht ein bisschen Angst.» Jan Oblak

Bild: keystone

Serbien 🇷🇸

0:1 gegen England

Serbien-Coach Dragan Stojkovic hat schon vor der EM gewusst, wer dafür verantwortlich sein wird, dass sein Team im ersten Spiel leer ausgeht.

«Jude Bellingham!» Serbien-Coach Dragan Stojkovic erste Reaktion auf die EM-Gruppe mit England. independent

Bild: keystone

Georgien 🇬🇪

1:3 gegen die Türkei

Latte, Pfosten, Kopf des Gegners: Beim Debüt eines der besten EM-Spiele der Geschichte geliefert, aber trotzdem stehst du am Ende im Regen.

«Darauf können wir stolz sein.» Georgien-Trainer Willy Sagnol

Bild: keystone

Albanien 🇦🇱

1:2 gegen Italien

Für Albanien gilt: Weniger feiern, dafür mehr Tore, dann klappts.

«Wir waren immer noch am Feiern und haben dann direkt zwei Gegentreffer kassiert.» Berat Djimsiti

Bild: keystone

Tschechien 🇨🇿

1:2 gegen Portugal

Ein Spiel dauert eben nicht exakt 90 Minuten.

«Wir haben gegen den Favoriten 90 Minuten 1:1 gespielt – das ist die gute Seite.» Patrik Schick

Bild: keystone

Ungarn 🇭🇺

1:3 gegen die Schweiz

Die Ungarn haben Haare gelassen, der Bart von Martin Adam ist aber noch dran. Wo war dieser eigentlich 2016 und 2021?

«Ich habe daheim Bier getrunken.» Martin Adam

Bild: keystone

Polen 🇵🇱

1:2 gegen die Niederlande

No Lewandowski, no Party: Ohne ihren Superstar scheinen die Polen nicht einmal selbst so richtig an sich zu glauben.

«Wir waren klare Aussenseiter, nicht nur in diesem Spiel, sondern in der ganzen Gruppe.» Adam Buksa

Bild: keystone

Ukraine 🇺🇦

0:3 gegen Rumänien

Eigentlich klarer Favorit gegen Rumänien: Die Ukrainer hatten sich zu Beginn des Turniers sicherlich mehr erhofft.

«Wir sind auch hier, um zu zeigen, dass wir noch leben.» Andrij Schewtschenko

Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

1:5 gegen Deutschland

Könnt ihr euer Wetter bitte wieder mitnehmen, wenn ihr nach der Vorrunde schon wieder abreist?

«Wir haben versucht, uns so gut wie möglich zu Hause zu fühlen. Deshalb haben wir auch das Wetter mitgebracht.» Co-Trainer John Carver