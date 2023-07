Der 130-fache niederländische Nationalspieler war am Freitag nach einer Gehirnblutung auf einer kroatischen Insel ins Spital geflogen worden. Bild: www.imago-images.de

«Besorgniserregend» – Goalie-Legende Van der Sar weiter auf der Intensivstation

Am Freitag wurde bekannt, dass Goalie-Legende Edwin van der Sar an einer Gehirnblutung leidet. Nun gab sein langjähriger Verein ein Update: «Edwin van der Sar wird vorerst auf der Intensivstation bleiben. Sein Zustand ist stabil, aber immer noch besorgniserregend», teilte Ajax auf Instagram mit.

Zudem wandte sich Van der Sars Ehefrau Annemarie an die Fans ihres Mannes: «Die Familie van der Sar ist ebenso wie Ajax dankbar und tief berührt aufgrund der ganzen Unterstützung.»

Der 130-fache niederländische Nationalspieler war am Freitag nach einer Gehirnblutung auf einer kroatischen Insel per Helikopter ins Spital gebracht worden. Van der Sar konnte zwar in einen stabilen Zustand gebracht werden, Entwarnung gab es bislang aber noch keine.

Der 52-Jährige war bis Juni Geschäftsführer bei Ajax, hatte rund acht Jahre die Geschicke des Klubs geleitet. Weil er nach eigener Aussage «völlig erschöpft» war, trat er von seinem Amt zurück. Zuvor war es lange unruhig im Klub.

Zunächst hatte Manager Marc Overmars im Verhalten mit Mitarbeiterinnen Grenzen überschritten und Ajax verlassen, dann spielten die Amsterdamer auch noch eine schlechte Saison und verpassten die Meisterschaft. Van der Sar wollte sich daher eine Pause nehmen. «Ich habe jetzt das Bedürfnis, mich zu distanzieren, mich zu entspannen und andere Dinge zu tun», sagte er.

Ajax läuft in Van-der-Sar-Trikots auf

Am Samstagmittag stand für Ajax Amsterdam ein Testspiel gegen den FC Den Bosch auf dem Programm. Die Spieler des niederländischen Traditionsklubs liefen beim Warmmachen mit Trikots auf, auf denen van der Sars Name zu lesen war.

Die Ajax-Spieler liefen vor einem Testspiel in Van-der-Sar-Trikots auf. bild: twitter

Van der Sar ist eine der grössten Legenden des niederländischen Fussballs und zählte viele Jahre lang zur Weltspitze der Torhüter. Mit Manchester United gewann er unter anderem zweimal die Champions League und viermal die Premier League, holte zudem die Klub-wM. Zudem feierte er mit Ajax mehrfach die Meisterschaft und den Cupsieg.