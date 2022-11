Bei der WM 2018 bekam es Neymar (rechts) mit Valon Behrami zu tun. Bild: www.imago-images.de

Nicht nur für Behrami gibt's kein Wiedersehen mit Neymar – Brasiliens Superstar fällt aus

Der Spieler von Paris-Saint-Germain hat sich in der Partie gegen Serbien am Knöchel verletzt. Nun wird Neymar der «Selecao» in den verbleibenden beiden Gruppenspielen gegen die Schweiz und Kamerun nicht zur Verfügung stehen.

Brasilien konnte sein Auftaktspiel bei der WM zwar souverän mit 2:0 gegen Serbien gewinnen, den Sieg muss der fünffache Weltmeister jedoch teuer bezahlen.

Superstar Neymar musste aufgrund einer Knöchelverletzung in der 79. Minute vorzeitig vom Platz. Für ihn kam der bei Manchester United unter Vertrag stehende Antony ins Spiel. Dieser könnte nun auch in den nächsten beiden Partien gebraucht werden. Denn Neymar wird Brasilien in den restlichen Gruppenspielen fehlen.

Nach der Partie war der Knöchel des Offensivspielers stark angeschwollen. Bereits bei der WM 2014 verletzte sich Neymar während des Turniers.

Allerdings soll Neymar nach der Gruppenphase wieder in die Mannschaft zurückkehren können und damit anders als 2014 nicht für den Rest des Turniers ausfallen, dies berichtet unter anderem «Eurosport». (mom)