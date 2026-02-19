bedeckt
Conference-League-Playoffs: Lausanne holt bei Olomouc ein 1:1-Remis

Ausgewählte Spiele des Abends

epa12758852 Peter Barath of Olomouc (L) in action against Gaoussou Diakite of Lausanne (R) during the UEFA Conference League play-offs 1st leg match between SK Sigma Olomouc and FC Lausanne-Sport, in ...
Lausanne geht in Tschechien früh in Führung, bringt den Sieg aber nicht über die Zeit.Bild: keystone

Kein Sieger im Playoff-Hinspiel – Lausanne erkämpft sich in Tschechien ein Unentschieden

Lausanne-Sport erspielt sich zum Auftakt der K.o.-Runde der Conference League eine gute Ausgangslage. Die Waadtländer kommen im Hinspiel der Sechzehntelfinals bei den Tschechen von Sigma Olomouc zu einem 1:1.
19.02.2026, 17:4519.02.2026, 21:00

Im bereits 13. Europacupspiel der Saison hielt Lausanne-Sport den Schaden in Grenzen und kann mit einem Heimsieg am kommenden Donnerstag zum ersten Mal in der Ära der Liga- und Gruppenphasen in die Achtelfinals vorstossen. Die Partie in Olomouc vor 7800 Zuschauern, davon eine ansehnliche Gruppe Lausanner Fans, lässt ein umkämpftes zweites Duell erahnen.

Die gute erste Halbzeit mit dem Führungstor des Engländers Nathan Butler-Oyedeji (22.) konnte Lausanne-Sport nach der Pause nicht vollends bestätigen. Der tschechische Cupsieger wurde immer stärker und hatte eine ganze Reihe von Torchancen, wovon glücklicherweise für den letzten Schweizer Vertreter im Europacup nur eine genutzt wurde. Nach einer knappen Stunde entwischte der slowenische Stürmer Danijel Sturm der Waadtländer Defensive und erwischte Goalie Karol Letica mit einem eigentlich harmlosen Schuss, der auf dem holprigen Rasen den Weg ins Tor fand.

Ansonsten war der Lausanner Keeper Letica ein sicherer Wert und rettete das Team von Trainer Peter Zeidler mehrmals vor weiteren Treffern. Während der tschechische Cupsieger nach dem 1:1 allzu leicht durch die Lausanner Reihen kam, brachten die Gäste, die in der Super League seit fünf Spielen sieglos sind, offensiv kaum mehr etwas zustande.

Trotz des zwiespältigen ersten Auftritts gegen den Achten der tschechischen Liga darf Lausanne-Sport optimistisch sein. Daheim sind die Waadtländer im laufenden Europacup noch ungeschlagen.

epa12758668 Players of Lausanne celebrate scoring the 0-1 goal during the UEFA Conference League play-offs 1st leg match between SK Sigma Olomouc and FC Lausanne-Sport, in Olomouc, Czechia, 19 Febuary ...
Butler-Oyedeji feiert seinen Führungstreffer für Lausanne.Bild: keystone

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport 1:1 (0:1)
7800 Zuschauer. - SR Van der Eijk (NED).
Tore: 22. Butler-Oyedeji 1:0. 58. Sturm 1:1.
Sigma Olomouc: Koutny; Hadas (85. Alavicek), Sylla, Maly, Slama; Beran, Rusek, Barath; Ghali (46. Sip), Kliment, Sturm.
Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Custodio (61. Lekoueiry), Roche, Beloko (54. Mollet); Diakité; Janneh (62. Traoré), Butler-Oyedeji (81. Bergvall).
Verwarnungen: 52. Fofana. 69. Hadas. 81. Barath. 89. Lekoueiry. 90. Sow. (abu/sda)

