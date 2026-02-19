Diequalifizieren sich am Olympiaturnier wie die Männer für den Halbfinal. Das Team um Skipsicherte sich den Platz unter den letzten vier am vorletzten Spieltag der Round Robin durch das 6:4 gegen Dänemark.In einer defensiv geführten Partie gegen die noch auf einen Platz in den Halbfinals hoffenden Däninnen mussten die Schweizerinnen den früh herausgespielten 2:0-Vorsprung im fünften End wieder hergeben und lagen zu Beginn des letzten Ends 3:4 zurück. Mit dem Vorteil des letzten Steins sicherten sich Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz den Sieg im zehten End. Dabei waren zwei misslungene Steine von Dänemarks Skip Madeleine Dupont im umkämpften Duell entscheidend.Der Halbfinal steht am Freitag auf dem Programm, der Gegner ist noch nicht bekannt. Zuvor trifft die Schweiz zum Abschluss der Vorrunde am Donnerstag noch auf die USA. (abu/sda)