Sport

Fussball

Champions League: Atalanta schlägt Liverpool, Inter verliert gegen Real



Bild: keystone

Atalanta düpiert Liverpool – Inter im Tief – Bayern geben sich keine Blösse

Gruppe A

Atlético Madrid – Lok Moskau 0:0

Kein Spiel für Fussball-Geniesser. Lokomotive Moskau rang Atlético Madrid auswärts mit einer ultradefensiven Grundeinstellung ein torloses Remis ab. In der 68. Minute traf Koke für die Hausherren, doch das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Bild: keystone

Atlético Madrid - Lokomotive Moskau 0:0

SR Vincic (SLO).

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi (68. Hermoso); Llorente (60. Lemar), Saul, Koke, Carrasco (80. Camello); João Felix, Correa.

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Diego Costa, Herrera, Sanchez, Vrsaljko (alle verletzt), Suarez und Torreira (beide krank). Lokomotive Moskau ohne Barinow, Lysow und Smolow (alle verletzt).

Bayern – Salzburg 3:1

Bayern München siegte in der Gruppe A ohne Brillanz, aber mit grosser Effizienz daheim gegen Salzburg 3:1 und stellte damit frühzeitig das Weiterkommen sicher. Robert Lewandowski erzielte kurz vor der Pause mit einem Abstauber das 71. Tor seiner Karriere in der Champions League. Der Pole holte in der ewigen Skorerliste den Spanier Raul im dritten Rang ein.

Bayern München - Salzburg 3:1 (1:0)

SR Grinfeld (ISR).

Tore: 42. Lewandowski 1:0. 52. Wober (Eigentor) 2:0. 68. Sané 3:0. 73. Berisha 3:1

Bayern München: Neuer; Pavard (63. Hernandez), Boateng, Alaba, Richards (79. Martinez); Roca, Goretzka; Gnabry (62. Sané), Müller, Coman (79. Costa); Lewandowski.

Bemerkungen: Bayern München ohne Kimmich, Davies, Süle, Tolisso und Sarr (alle verletzt). Salzburg ohne Okugawa, Bernede und Daka (alle verletzt) und Okafor (krank). 66. Gelb-rote Karte gegen Roca (Foul)

Gruppe B

Gladbach – Donezk 4:0

Hier geht's zum Spielbericht.

Borussia Mönchengladbach - Schachtar Donezk 4:0 (3:0)

SR Çakir (TUR).

Tore: 16. Stindl (Foulpenalty) 1:0. 34. Elvedi 2:0. 45. Embolo 3:0. 77. Wendt 4:0.

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus (69. Zakaria), Kramer, Lazaro (69. Herrmann); Stindl (81. Benes); Thuram (84. Traoré), Embolo (69. Pléa).

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, bis 69. mit Embolo, ab 69. mit Zakaria, ohne Lang (Ersatz), Bensebaini und Hofmann (beide verletzt). Schachtar Donezk u.a. ohne Konopljanka, Ismaily, Kowalenko und Taison (alle verletzt). 21. Pfostenschuss Embolo.

Inter – Real 0:2

In der Gruppe B steht Inter Mailand vor dem Out. Die Interisti verloren gegen Real Madrid auch das Rückspiel daheim, diesmal 0:2. Sie gerieten früh durch einen von Eden Hazard verwandelten Foulpenalty in Rückstand.

Noch einmal schwerer wurde die Aufgabe, als Arturo Vidal nach 33 Minuten mit Gelb-rot vom Platz gestellt wurde. Der streitbare Chilene wollte nicht wahrhaben, dass er verwarnt wurde. Er reklamierte und baute sich drohend vor dem englischen Schiedsrichter Anthony Taylor. Der Platzverweis, mit dem Vidal seiner Mannschaft auf unnötige Weise schadete, war zwingend. In Unterzahl konnten die Mailänder die Partie nicht dominieren. Im der zweiten Halbzeit fingen sie noch das 0:2 ein.

Inter Mailand - Real Madrid 0:2 (0:1)

SR Taylor (ENG).

Tore: 7. Hazard (Foulpenalty) 0:1. 59. Hakimi (Eigentor) 0:2.

Inter Mailand: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (46. D'Ambrosio); Hakimi (64. Sanchez), Barella, Gagliardini (78. Sensi), Vidal, Young; Lukaku (86. Eriksen), Martinez (46. Perisic).

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Ödegaard (58. Casemiro); Lucas, Mariano (59. Rodrygo), Hazard (78. Junior Vinicius).

Bemerkungen: Inter Mailand ohne Vecino (verletzt), Brozovic, Kolarov und Padelli (alle krank). Real Madrid ohne Benzema, Ramos, Valverde, Odriozola (alle verletzt), Jovic und Militão (beide krank). 33. Gelb-Rote gegen Vidal (Inter).

Gruppe C

Olympiakos – Manchester City 0:1

Hier geht's zum Spielbericht.

Olympiakos Piräus - Manchester City 0:1 (0:1)

SR Massa (ITA).

Tor: 36. Foden 0:1.Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Mendy (78. Sintschenko); Gündogan (86. Doyle), Rodri (75. Fernandinho), Foden; Bernardo Silva, Gabriel Jesus (78. Agüero), Sterling (75. Mahrez).

Bemerkungen: Olympiakos Piräus ohne Bruma, El Arabi, Horebas und Valbuena (alle verletzt). Manchester City ohne Ake (verletzt).

Marseille – Porto 0:2

Marseille bleibt in der diesjährigen Champions-League-Kampagne sieg- und torlos. Die Franzosen unterlagen Porto zuhause mit 0:2. Für die Tore waren Zaidu Sanusi und Sergio Oliveira besorgt.

Bild: keystone

Marseille - Porto 0:2 (0:1)

SR Ekberg (SWE).

Tore: 39. Sanusi 0:1. 72. Sergio Oliveira (Foulpenalty) 0:2.

Bemerkungen: 67. Gelb-Rote Karte gegen Grujic (Porto). 70. Gelb-Rote Karte gegen Balerdi (Marseille).

Gruppe D

Liverpool – Atalanta 0:2

Nach drei Siegen gab der FC Liverpool in der Gruppe D erstmals Punkte. Dies mit einem 0:2 n an der Anfield Road gegen Atalanta Bergamo, gegen das die Reds das Hinspiel Anfang November 5:0 gewonnen hatte.

Die Bergamasken, bei denen Remo Freuler die ganze Partie bestritt, verbesserten dadurch ihre Chancen auf das Weiterkommen erheblich. Liverpools Trainer Jürgen Klopp musste wegen der zahlreichen Absenzen eine Viererabwehr mit drei auf dieses Niveau komplett unerfahrenen Spielern nominieren.

Liverpool - Atalanta Bergamo 0:2 (0:0)

SR Del Cerro (ESP).

Tore: 60. Ilicic 0:1. 64. Gosens 0:2.

Liverpool: Alisson; Neco Williams, Rhys Williams, Matip (85. Minamino), Tsimikas (61. Robertson); Jones, Wijnaldum (61. Fabinho), Milner; Salah (61. Firmino), Origi (61. Jota), Mané.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri, Alexander-Arnold, Van Dijk, Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara, Henderson, Keita und Gomez (alle verletzt). Atalanta Bergamo mit Freuler, ohne Depaoli, Sutalo, Pasalic, Caldara (alle verletzt) und Malinowsky (krank).

Ajax – Midtjylland 3:1

AJax macht das Rennen um die Achtelfinals in der Gruppe D wieder spannend. Die Niederländer dominierten das Spiel gegen Midtjylland von Beginn weg, belohnten sich für den Aufwand aber erst nach der Pause. Der erst 18-jährige Ryan Gravenberch traft kurz nach Wiederbeginn. Wenig später doppelte Noussair Mazraoui nach. Nach 66 Minuten sorgte David Neres für die Entscheidung.

Ajax Amsterdam - Midtjylland 3:1 (0:0)

SR Karassew (RUS).

Tore: 47. Gravenberch 1:0. 49. Mazraoui 2:0. 66. Neres 3:0. 81. Mabil (Foulpenalty) 3:1.

Bemerkungen: 91. Gelb-rote Karte gegen Sviatchenko (Midtjylland/Foul). (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Alle Champions-League-Sieger seit 1993 Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter