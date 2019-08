Sport

Fussball

Schweizer Cup: Murat Yakins FC Schaffhausen blamiert sich bei Linth 04



Schweizer Cup, 1. Runde, ausgewählte Partien Bernex-Confignon – Thun 0:2 (0:0) Linth 04 – Schaffhausen 3:1 (1:1) Cham – Aarau 3:5nP (1:1,2:2) Calcio Kreuzlingen – Luzern 0:1* (0:1) Yverdon – Neuchâtel Xamax 0:0* (0:0)

Linth 04 wirft Yakins Schaffhausen raus – Aarau siegt im Penaltyschiessen

Einen Tag nach Chiasso (in Bulle) hat es in der 1. Runde des Schweizer Cups den nächsten Challenge-League-Klub erwischt. Der von Murat Yakin trainierte FC Schaffhausen scheiterte bei Linth 04 aus der 1. Liga Classic mit 1:3.

Der Favorit war nach 14 Minuten durch ein Tor von Godberg Cooper in Führung gegangen. Bis zur 56. Minuten glückte den Glarnern durch Daniel Feldmann und Yorbelis Sanchez die Wende. Die Schaffhauser enttäuschten schwer. Nach dem Rückstand und bis zum 3:1 nach 93 Minuten kamen sie zu keinen zwingenden Chancen.

Auch dem FC Aarau drohte ein frühes Aus. Beim SC Cham, dem Schlusslicht der Promotion League, mussten die Aargauer in die Verlängerung, in welcher keine Tore fielen. Petar Misic, der Aarau zunächst in Führung geschossen hatte, konnte die Gäste mit seinem zweiten Treffer in der 89. Minute überhaupt erst in die Zusatzschicht retten. Im Penaltyschiessen versagten den Chamern die Nerven.

Schadlos hielt sich der FC Thun. Eine Leistungssteigerung nach der Pause und ein Doppelschlag durch Nikki Havenaar (63.) und Simone Rapp (69.) sorgte für den 2:0-Sieg bei Signal Bernex-Confignon.

Kein Erbarmen mit dem Kleinen kannte Bavois. Der Promotion-League-Klub siegte bei Escholzmatt-Marbach, das als Viertligist dank der Fairplay-Wertung die Cup-Qualifikation geschafft hatte, mit 14:0. (ram/sda)

Die Telegramme

Signal Bernex-Confignon - Thun 0:2 (0:0)

1096 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 63. Havenaar 0:1. 69. Rapp 0:2.

Thun: Hirzel; Glarner, Rodrigues (60. Havenaar), Gelmi, Kablan; Salanovic, Stillhart, Fatkic (57. Castroman), Vasic; Hunziker (46. Munsy), Rapp.

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Tosetti, Karlen, Chihadeh, Bigler (alle verletzt), Righetti (krank) und Sutter (nicht im Aufgebot). 55. Schuss von Mboli (Signal Bernex-Confignon) an die Unterkante der Latte. 89. Pfostenschuss Munsy.

Linth 04 - Schaffhausen 3:1 (1:1)

600 Zuschauer. - SR Rosset.

Tore: 13. Cooper 0:1. 25. Feldmann 1:1. 56. Sanchez 2:1. 93. Ilic 3:1.

Cham - Aarau 3:5 n.P. (1:1, 2:2)

1450 Zuschauer. - SR Staubli.

Tore: 39. Misic 0:1. 45. Cecchini 1:1. 76. Rüedi 2:1. 89. Misic 2:2.

Penaltyschiessen: Stefanovic -, Rossini 0:1; Miani -, Pepsi 0:2; Bozic 1:2, Neumayr 1:3; Foschini -.

Bemerkungen: 3. Tor von Schneuwly (Aarau) wegen Abseits aberkannt. 69. Latten-Kopfball von Maierhofer (Aarau). 94. Stefanovic (Cham) köpfelt an den eigenen Pfosten. (sda)

