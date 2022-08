In Bezug auf Dortmund äussert er: «Ich war erst zehn Tage da und habe direkt an den Klub gedacht. Es sah nicht nach einem guten Deal aus. Aber das sind Dinge, die du nicht vermeiden kannst.» Dann sagt er mit fester Stimme: «Mein erstes Ziel ist es, zurückzukommen und vor der Gelben Wand zu spielen und mein erstes Tor zu erzielen.» (t-online)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Und er erklärt auch, wie es zur Diagnose kam: «Ich habe etwas Komisches in meinem Bauch gespürt. Ab diesem Moment ging alles sehr schnell. In weniger als 24 Stunden habe ich viele Untersuchungen machen lassen und nach der OP haben sie herausgefunden, dass es Krebs war.»

Er ergänzt: «Momentan fühle ich mich sehr gut. Seit dem ersten Tag, an dem ich zuhause war, habe ich mich bewegt und war im Fitnessraum. Ich bin sogar auf dem gleichen Niveau wie vor ein paar Monaten, das ist ein gutes Zeichen. Ich ernähre mich gut. Viele Leute geben mir das Vertrauen, das durchzustehen. Ich möchte allen sagen, dass ich mich gut fühle, und dafür sorgen, dass viele Leute untersucht werden.»

In einem Video von «ESPN NL» spricht der Fussballer nun offen über seine Erkrankung: «Wenn du die Behandlung hast, bist du fünf Tage im Krankenhaus. Du kannst dich nicht bewegen und nichts tun. Du liegst nur im Bett.»

Wandern in Zermatt. Gornergrat – jederzeit Aug-in-Aug mit dem Matterhorn

Bournemouth entlässt Trainer Scott Parker +++ Bereits 13 Corona-Fälle an der Vuelta

BVB-Stürmer Haller spricht in emotionalen Video über seine Krebs-Erkrankung

Steffen kehrt in die Schweiz zurück +++ Milan holt Schalkes Thiaw

Bei Sébastien Haller wurde kürzlich Hodenkrebs diagnostiziert. Nun hat sich der Fussballer von Borussia Dortmund in einem Video dazu geäussert – und spricht auch über die Krankenhaus-Zeit.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Unglaubliche Fotosammlung entdeckt – so war das echte Leben im Wilden Westen

Migros kündigt «grösste Innovation der Firmengeschichte» an – das steckt wohl dahinter

Empörung wegen «Z»-Symbol am ESAF: Ukrainischer Botschafter sagt Besuch ab

Von der Krise in die Apokalypse: Wie fromme Christen die Endzeit fühlen

Iran schickt erste Drohnen an Russland +++ Berlin und Paris wollen Russen reisen lassen

Jetzt klingelt die Kasse von König Wicki – was Schwinger verdienen

Jetzt klingelt die Kasse von König Wicki – was Schwinger verdienen

Das Schwingen gehört zur Schweiz wie die Tatsache, dass nicht über den Lohn gesprochen wird. Weil die Sägemehl-Kämpfer einen Teil ihrer Einnahmen dem Verband abliefern müssen, sind Schätzungen dennoch möglich.

Für Joel Wicki ist am Sonntag ein Bubentraum in Erfüllung gegangen. Schon als Schüler kündigte der 25-Jährige aus Sörenberg seinem Lehrer gegenüber keck an, er wolle eines Tages Schwingerkönig sein. Dank dem Triumph über Matthias Aeschbacher im Schlussgang von Pratteln gelang dies Wicki.