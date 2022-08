Yann Sommer war am Samstag fast nicht zu überwinden. Bild: www.imago-images.de

Liverpool in Torlaune, Sommers Rekord und 7 weitere Highlights vom Fussball-Wochenende

Bayern München und PSG lassen die ersten Punkte der Saison liegen. Dafür sorgen andere Teams für Tor-Galas und spektakuläre Treffer. Auch Europas Fussballer des Jahres präsentiert sich weiterhin in Bestform.

Moritz Meister Folgen

Yann Sommer lässt die Bayern verzweifeln

Die Bayern-Offensive, welche an den drei Spieltagen zuvor bereits 15 Treffer erzielte, präsentierte sich auch am Samstagabend wieder in glänzender Verfassung. Ein Mann jedoch wusste eine erneute Bayern-Torgala zu verhindern. Yann Sommer vereitelte mit teilweise unglaublichen Paraden den nächsten Sieg des Rekordmeisters.

Yann Sommer lässt den Bayern-Sturm verzweifeln. Video: YouTube/SPORT1

Mit insgesamt 19 abgewehrten Torschüssen stellte der Nati-Goalie gar einen neuen Rekord in einem Bundesligaspiel auf. Gladbach-Coach Daniel Farke attestierte Sommer nach dem Spiel «eine Weltklasseleistung».

Benzema überwindet Aushilfs-Keeper

Bis zur 88 Minute sah alles danach aus, als ob Real Madrid bei Espanyol Barcelona die ersten Punkte der Saison liegen lässt. Doch der frisch gekrönte Europas Fussballer des Jahres Karim Benzema hatte andere Pläne.

Zunächst brachte er «die Königlichen» mit einer tollen Direktabnahme mit 1:2 in Führung, um in der Nachspielzeit per direktem Freistoss das 1:3 nachzulegen. Besonders bemerkenswert: Vor Benzemas verwandeltem Freistoss musste Espanyols-Goalie Benjamin Lecomte aufgrund einer Notbremse mit Rot vom Platz. Da Barcelona schon alle Wechseloptionen aufgebraucht hatte, musste Kapitän Calero seines Zeichens Innenverteidiger ins Tor. Gegen diesen hatte der Weltklasse-Stürmer schliesslich leichtes Spiel und jagte den Ball souverän zum 3:1 entstand in die Maschen. Aushilfs-Keeper Fernando Calero machte bei diesem Treffer allerdings keine allzu gute Figur.

Karim Benzema zeigt wieder einmal seine ganze Klasse. Video: YouTube/LaLiga Santander

Liverpools Torrekord

Von wegen Krise! Der FC Liverpool bezwingt den Aufsteiger Bournemouth eindrucksvoll mit 9:0. Erst zum vierten Mal in der Geschichte der Premier-League gab es dieses Ergebnis. Vor dem Team von Jürgen Klopp gelang dies Manchester United zweimal (1995 gegen Ipswich und 2021 gegen Southampton) und Leicester City (2019 ebenfalls gegen Southampton). Besonderes Highlight der Partie war der Treffer von Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold, der den Ball aus rund 25 Metern mit einem platzierten Schuss in den Torwinkel setzte.

Alexander-Arnold trifft zum 3:0. Video: streamable

Chelsea siegt trotz 60-minütiger Unterzahl

Innerhalb von nur sechs Minuten schaffte es Chelsea-Mittelfeldspieler Conor Gallagher, sich zweimal die Gelbe Karte abzuholen und durfte so schon nach 28 Minuten unter die Duschen gehen. Trotz der frühen Unterzahl gewann der FC Chelsea das Duell mit Leicester City noch mit 2:1.

Galagher fliegt vom Platz. Video: streamable

Torspektakel auf dem Betzenberg

Acht Tore, davon ein Eigentor und diverse Führungswechsel, den Zuschauern auf dem Betzenberg in Kaiserslautern wurde am Wochenende eine Menge geboten. Die frühe Führung der Hausherren drehten die Aufsteiger aus Magdeburg binnen elf Minuten auf 3:1 um.

Doch die «roten Teufel» steckten nicht auf und wendeten das Blatt erneut. Noch vor der Pause gelang der Anschlusstreffer, zwei Minuten nach wieder Beginn dann der Ausgleich durch Marlon Ritter und nach etwas mehr als einer Stunde machte Mike Wunderlich per Strafstoss das 4:3 für den FCK. Doch die Freude sollte nicht bis zum Schluss andauern, denn durch ein unglückliches Eigentor von Lautern-Verteidiger Boris Tomiak gelang den Gästen doch noch der Ausgleich.

Die Highlights des Tor-Spektakels auf dem Betzenberg. Video: YouTube/SPORT1

PSG lässt die ersten Punkte liegen

Die Weltauswahl von Paris-Saint-Germain lässt in dieser Saison die ersten Punkte liegen. Die AS Monaco luchst dem französischen Meister einen Punkt ab. Der deutsche Kevin Volland brachte die Monegassen nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung. Anschliessend rannten die Hauptstädter mit ihrer Traum-Offensive an.

Lionel Messi traf nach 44 Minuten nur den Pfosten und auch Kylian Mbappé setzte den Nachschuss an die Torstange. Wenn nicht gerade das Aluminium im Weg war, hielt die Leihgabe des FC Bayern München Alexander Nübel im Tor von Monaco, was zu halten war. Einzig Neymar gelang 20 Minuten vor Ende per Penalty den Deutschen doch noch zu bezwingen.

Paris lässt vor heimischer Kulisse die ersten Punkte liegen. Video: YouTube/blue Sport

Alberto bringt Lazio mit Traumtor auf Siegeskurs

Den wohl schönsten Treffer des Wochenendes erzielte der Spanier Luis Alberto bereits am Freitagabend. Beim Spiel von Lazio Rom gegen Inter Mailand stand es bis zur 75. Minute 1:1 ehe Alberto mit einem Sonntagsschuss die Römer wieder in Front brachte. Dabei profitierte Lazios Nummer 10 allerdings davon, dass Inters Nicolo Barella den Ball noch unhaltbar für Handanovic im Tor der Mailänder abfälschte.

Luis Alberto hämmert den Ball zur Führung für Lazio in den Winkel. Video: YouTube/Serie A

Union deklassiert Schalke 04

Union Berlin reitet weiter auf der Erfolgswelle. Das Team von Urs Fischer gewann auf Schalke mit 6:1 und steht punktgleich mit den Bayern auf Platz zwei der Tabelle. Für Union trafen Sheraldo Becker und der für ihn eingewechselte Sven Michel jeweils doppelt. Der von YB zu den Köpenickern gewechselte Angreifer Jordan Siebatcheu konnte sein Torkonto bei der Union-Gala nicht weiter aufbessern.

Urs Fischers Union schiesst Schalke ab. Video: YouTube/SPORT1

Lewandowski mit erstem Pflichtspieltor im Camp Nou

Zunächst scheiterte er noch mit einem Kopfball am Torpfosten, doch nach 24 Minuten war es dann so weit: Robert Lewandowski erzielte seinen ersten Pflichtspieltreffer im Stadion seines neuen Arbeitgebers. Damit leitete der Pole den nie gefährdeten 4:0 Sieg des FC Barcelona über Real Valladolid ein. Lewandowski selbst hatte natürlich auch noch nicht genug und erzielte mit dem 3:0 bereits seinen vierten Saisontreffer.