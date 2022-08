Timo Werner, Serge Gnabry und Thomas Müller im neuen Heimtrikot. bild: dfb

Das ist das neue Deutschland-Trikot – es hat einen kleinen Makel

Das Auswärtstrikot der Schweizer Nati ist wegen seines Designs ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Gestern hat Deutschland sein neues Heimtrikot vorgestellt – auch da gab es etwas zu bemängeln.

Der Deutsche Fussball-Bund DFB hat sein Heimtrikot für alle Nationalmannschaften vorgestellt, mit dem die Männer im Winter bei der WM in Katar und die Frauen bei der WM 2023 in Australien spielen werden.

Premiere feiert das gewohnt in weiss gehaltene Trikot, das vom Sportartikelhersteller Adidas designt wurde und einen breiten schwarzen Streifen in der Mitte hat, im WM-Qualifikationsspiel der Frauen am Samstag in der Türkei. Der markante Streifen sei vom allerersten Deutschland-Trikot aus dem Jahr 1908 inspiriert, teilte der DFB mit.

Das Deutschland-Trikot von 1908. bild: wikipedia

Bei einem Detail jedoch waren die Designer aber nicht auf dem neuesten Stand. Im Nacken des Shirts prangt noch der Slogan «Die Mannschaft». Der wurde vor Kurzem jedoch abgeschafft, da er bei vielen Fans unbeliebt war. Ob der Schriftzug bis zur WM wieder verschwinden wird, ist noch nicht kommuniziert worden. (pre/tol)