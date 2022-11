Jeremie Fripong (rechts) gelingt mit Bayer Leverkusen immerhin noch der Einzug in die Euro League. Bild: keystone

Leverkusen in der Europa League – Atlético verliert in Porto

Bayer Leverkusen sichert sich mit einem 0:0 zu Hause gegen Brügge den dritten Platz in Gruppe B. Atlético Madrid verliert in Porto mit 1:2 und verabschiedet sich aus dem Europa-Cup.

Gruppe A

Liverpool – Neapel 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Rangers – Ajax 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Gruppe B

Leverkusen – Brügge 0:0

Bayer Leverkusen schafft dank des torlosen Remis zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League daheim gegen den FC Brügge noch den Vorstoss in die Playoffs der Europa League.

Leverkusen - FC Brügge 0:0.

SR Mariani (ITA).

Porto – Atlético 2:1

Atlético Madrid unterliegt dem FC Porto mit 1:2. Porto ging bereits im ersten Spielabschnitt mit 2:0 in Führung, die Treffer für die Hausherren erzielten Taremi und Eustaquio. Den Anschlusstreffer für Atlético erzielte Marcano unglücklich per Eigentor. Dieser kam allerdings zu spät, sodass die Spanier die völlig misslungene Gruppenphase auf dem vierten Rang in der Gruppe B beenden.

Porto - Atlético Madrid 2:1 (2:0).

SR Orsato (ITA).

Tore: 5. Taremi 1:0. 24. Eustaquio 2:0. 95. Marcano (Eigentor) 2:1.

Eustaquio trifft zum 2:0 für Porto. Video: streamja

Gruppe C

Bayern – Inter 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Pilsen – Barcelona 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Gruppe D

Marseille – Tottenham 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Sporting – Frankfurt 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

(mom/sda)