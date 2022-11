Jeremie Fripong (rechts) gelingt mit Bayer Leverkusen immerhin noch der Einzug in die Euro League. Bild: keystone

Nunez führt Liverpool zum Sieg – Bayern bewahrt die weisse Weste

Der FC Liverpool schlägt den SSC Neapel. Eintracht Frankfurt und die Tottenham Hotspurs kommen in der engen Gruppe D weiter. Bayern München holt den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Gruppe A

Liverpool – Neapel 2:0

Napoli hingegen musste - ebenfalls im Duell zweier schon feststehenden Achtelfinalisten - gegen Liverpool beim 0:1 die ersten Punktverluste hinnehmen.

Liverpool - Neapel 2:0 (0:0).

SR Stieler (GER).

Tore: 85. Salah 1:0. 98. Nunez 2:0.

Rangers – Ajax 1:3

Ajax Amsterdam schlägt die Glasgow Rangers mit 3:1 und sichert sich damit den dritten Platz in der Gruppe. Damit überwintert Ajax im Europa-Pokal.

Rangers - Ajax Amsterdam 1:3 (0:2).

SR Nyberg (SWE).

Tore: 4. Berghuis 0:1. 29. Kudus 0:2. 87. Tavernier (Penalty) 1:2. 89. Conceicao 1:3.

Gruppe B

Leverkusen – Brügge 0:0

Bayer Leverkusen schafft dank des torlosen Remis zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League daheim gegen den FC Brügge noch den Vorstoss in die Playoffs der Europa League.

Leverkusen - FC Brügge 0:0.

SR Mariani (ITA).

Porto – Atlético 2:1

Atlético Madrid unterliegt dem FC Porto mit 1:2. Porto ging bereits im ersten Spielabschnitt mit 2:0 in Führung, die Treffer für die Hausherren erzielten Taremi und Eustaquio. Den Anschlusstreffer für Atlético erzielte Marcano unglücklich per Eigentor. Dieser kam allerdings zu spät, sodass die Spanier die völlig misslungene Gruppenphase auf dem vierten Rang in der Gruppe B beenden.

Porto - Atlético Madrid 2:1 (2:0).

SR Orsato (ITA).

Tore: 5. Taremi 1:0. 24. Eustaquio 2:0. 95. Marcano (Eigentor) 2:1.

Gruppe C

Bayern – Inter 2:0

Der FC Bayern gewinnt auch das sechste Gruppenspiel in dieser Champions League Saison. Die Münchner bezwingen Inter Mailand zu Hause mit 2:0. Für den deutschen Rekordmeister trafen Benjamin Pavard zum 1:0 und Eric-Maxim Choupo-Moting zum 2:0.

Bayern München - Inter Mailand 2:0 (1:0).

SR Kruzliak (SVK).

Tore: 32. Pavard 1:0. 72. Choupo-Moting 2:0.

Pilsen – Barcelona 2:4

Der FC Barcelona gewinnt in Tschechien gegen Pilsen mit 4:2. Die Mannschaft von Xavi kann somit ihr letztes Spiel in der Champions League vor dem Gang in die Euro-League gewinnen. Der Matchwinner aufseiten des FC Barcelona war Ferran Torres mit 2 Treffern.

Viktoria Pilsen - FC Barcelona 2:4 (0:2).

SR Petrescu (ROU).

Tore: 6. Alonso 0:1. 44. Torres 0:2. 51. Chory (Penalty) 1:2. 54. Torres 1:3. 63. Chory 2:3. 75. Torre 2:4.

Gruppe D

Marseille – Tottenham 1:2

Tottenham holte sich den Gruppensieg dank dem 2:1 in Marseille und nach Toren von Clément Lenglet kurz nach der Pause und Pierre Emile Höjbjerg in der Nachspielzeit.

Marseille-Tottenham 1:2 (1:0).

SR Marciniak (POL).

Tore: 45. Mbemba 1:0. 54. Lenglet 1:1. 95. Höjbjerg 1:2.

Sporting – Frankfurt 1:2

Die Frankfurter schafften bei Sporting Lissabon die nötige Wende nach einem 0:1-Pausenrückstand. Daichi Kamada mit einem Handspenalty und Randal Kolo Muani trafen innerhalb von zehn Minuten zum 2:1-Sieg.

Sporting Lissabon - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0).

SR Vincic (SLO).

Tore: 39. Arthur Gomes 1:0. 62. Kamada 1:2. 72. Kolo Muani 1:2.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

