Auf seinen Schultern ruhen die Hoffnungen des deutschen Fussballs: Jamal Musiala. Bild: keystone

Auf Jamal Musiala ruhen nicht nur die Hoffnungen von Hansi Flick

Die deutsche Nationalmannschaft hat keine Chance mehr auf den Einzug ins Final-Turnier der Nations League. Gegen England geht es heute (20.45 Uhr) daher mehr darum, die Fehler aus dem Spiel gegen Ungarn zu beheben. Dabei mithelfen soll vor allem Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala.

Moritz Meister Folgen

Gegen England ist es heute Abend gerade für einen Mann ein ganz besonderes Spiel. Nicht nur, weil DFB-Coach Hansi Flick ihm bei der Pressekonferenz vor dem Spiel schon einen Platz in der Startelf garantierte. Denn Jamal Musiala spielte bis zur U21 für die Engländer, ehe er sich Anfang 2021 dafür entschied, in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Im Londoner Wembley-Stadion läuft der 19-jährige Mittelfeldspieler gegen einige seiner ehemaligen Kameraden von Beginn an auf.

Der in Stuttgart geborene Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter mit polnischen Wurzeln wechselte 2011 in die Jugendabteilung des FC Chelsea. Bis 2019 blieb Musiala mit seiner Familie in England und durchlief sämtliche Nachwuchsteams der «Blues». Im Sommer 2019 entschied sich die Familie aufgrund des Brexits dazu, London wieder zu verlassen.

Musiala lagen damals zahlreiche Angebote europäischer Top-Klubs vor, doch die Wahl fiel schliesslich auf den FC Bayern München. Bei den Bayern spielte Musiala zunächst auch im Nachwuchs, durfte zwar schon einige Male bei den Profis mit trainieren, doch zum Einsatz kam er dort noch nicht. Allerdings durfte er in der zweiten Mannschaft der Münchner sein Können schon unter Beweis stellen und trug mit dazu bei, dass die Reserve des deutschen Rekordmeisters Meister der dritten Liga wurde.

Früher waren sie einmal Mitspieler, heute stehen sie wieder als Gegener auf dem Platz: Jamal Musiala (links) und Jude Bellingham (rechts). Bild: keystone

Vom Jugendspieler zum Champions-League-Sieger

Erst als Hansi Flick, damals noch Bayern-Trainer, von seinem Co-Trainer Hermann Gerland darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Münchner mit Musiala ein riesiges Talent in den eigenen Reihen hätten, holte Flick ihn zu den Profis.

Dies war der Anfang einer Erfolgsstory für den jungen Mittelfeldspieler. In der Saison 2019/20, als die Bayern unter Flick das Triple gewannen, wurde er für den Kader des Champions-League-Endrunden-Turniers erstmals nominiert. Zwar kam er dort noch nicht zum Einsatz, trotzdem darf er sich den Sieg in der Königsklasse auf die Visitenkarte schreiben. In der folgenden Spielzeit rückte Musiala dann endgültig in den Profi-Kader auf.

Musiala wurde damals zum jüngsten Bayern-Spieler in der Bundesliga-Geschichte, sowie zum jüngsten Torschützen der Münchner in der Liga und in der Champions League. Einen Stammplatz konnte er sich allerdings weder unter Flick noch in der ersten Saison unter dessen Nachfolger Julian Nagelsmann sichern.

Hansi Flick (links) ermöglichte Jamal Musiala (rechts) seine ersten Einsätze bei den Profis. Bild: www.imago-images.de

In dieser Saison hingegen kam Musiala, wenn er fit war, so gut wie immer von Beginn an zum Einsatz. Nur aufgrund einer Zerrung musste er für das Spiel gegen Bochum passen und konnte erst wieder bei Union Berlin in der Startelf stehen. In bislang zehn Pflichtspielen traf er bereits sechs Mal und legte weitere drei Treffer auf.

Statistik-Monster Musiala

Wie wichtig der Nationalspieler für den deutschen Meister ist, untermauern auch seine Statistiken. Jamal Musiala lieferte in seinen bislang sechs Bundesliga-Spielen in dieser Saison sehr gute Werte ab. Hinter Bremens Romano Schmid und seinem Teamkollegen Thomas Müller ist er der beste Spieler im Kreieren von Chancen, er hat ligaweit die meisten erfolgreichen Dribblings pro Spiel und übertrifft zudem seinen erwarteten Torwert.

Diese Zahlen sprechen für sich, doch Musiala bietet noch viel mehr als nur gute Statistiken. Er schafft es, auf engstem Raum durch sein enges Dribbling immer wieder Lösungen zu finden. Auch in der Defensiv-Arbeit «ist er sehr geschickt, Jamal antizipiert sehr gut», sagt Hansi Flick. Also ein Spieler-Typ, wie ihn jeder Trainer liebt.

Musiala als fehlendes Puzzleteil für Flicks Spielidee

Flick, welcher ohnehin als grosser Förderer Musialas gilt, fehlte im Spiel gegen Ungarn genau dieser Spielertyp. Denn Musiala kann gerade gegen einen tief stehenden Gegner mit kompakter Abwehr durch seine schnellen Dribblings Lücken aufreissen. Dies schaffte das deutsche Nationalteam über weite Strecken des Spiels überhaupt nicht.

Gegen die kriselnden Engländer geht es zwar rein wettbewerbstechnisch um nichts mehr. Doch für Flick ist der Klassiker im Wembley noch einmal eine gute Möglichkeit, um zu sehen, welcher Spieler wirklich ein Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar verdient.

Einige der besten Szenen von Musiala. Video: YouTube/Danny Dwe

Nagelsmanns Hoffnungsträger

Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dürfte die Begegnung und die Leistung seines Schützlings in London gespannt verfolgen. Denn auch für ihn stehen entscheidende Wochen an. Die Bayern liegen aktuell mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin nur auf dem fünften Platz. Die Rufe nach einem echten Stürmer werden in München immer lauter. Zwar erspielen sich die Bayern stets zahlreiche Grosschancen, die Chancenverwertung ist allerdings noch das grosse Manko. Da passt es perfekt ins Bild, dass Jamal Musiala mit seinen vier Treffer aktuell der beste Bayern-Schütze in der Bundesliga ist.

Nagelsmann wird hoffen, dass sein Jung-Star an die Form der ersten Wochen anknüpfen kann. Denn für den Trainer geht es am Freitag gegen Leverkusen schon um mehr als nur drei Punkte. Mit einem Sieg würde die Kritik an Nagelsmann wieder etwas leiser werden. Sollten die Bayern allerdings erneut nicht gewinnen, droht den Münchnern ein ungemütliches Oktoberfest-Wochenende.