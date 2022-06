Spanien holt gegen Tschechien nur einen Punkt. Bild: keystone

Spanien lässt gegen Tschechien Punkte liegen – Haaland schiesst auch Schweden ab

Liga A

Tschechien – Spanien 2:2

Zweimal konnten die Spanier ausgleichen und so zumindest einen Punkt aus Prag retten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war der 17-jährige Gavi für das 1:1 besorgt. Der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona löste mit seinem ersten Länderspiel-Treffer Teamkollege Ansu Fati als jüngster Torschütze im Trikot der spanischen Nationalmannschaft ab. In der 90. Minute traf Verteidiger Ingo Martinez – auch er mit seinem ersten Tor für Spanien – mit einem Kopfball via Latte zum 2:2.

Spanien gleicht kurz vor der Pause aus. Video: streamable

Kuchta bringt Tschechien wieder in Führung. Video: streamable

Tschechien mit Goalie Tomas Vaclik verpasste damit den zweiten Sieg in Folge nach jenem gegen die Schweiz nur knapp. Schon nach etwas mehr als drei Minuten waren die Gastgeber in Führung gegangen und hatten inmitten der spanischen Druckphase in der 66. Minute durch einen herrlichen Lob von Jan Kuchta das 2:1 erzielt.

Tschechien - Spanien 2:2 (1:1)

Prag. - SR Letexier (FRA).

Tore: 4. Pesek 1:0. 45. Gavi 1:1. 66. Kuchta 2:1. 90. Martinez 2:2.

Tschechien: Vaclik; Zima, Brabec, Mateju; Coufal, Sadilek, Soucek, Zeleny (24. Jankto/46. Havel); Pesek (59. Hlozek), Kuchta (78. Jurecka), Lingr (59. Cerny).

Spanien: Simon; Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso; Gavi, Rodri (61. Busquets), Koke (72. Marcos Llorente); Sarabia (46. Ferran Torres), De Tomas (61. Morata), Olmo (61. Asensio).

Portugal – Schweiz 4:0

Liga B

Schweden – Norwegen 1:2

Im Skandinavier-Duell setzt sich Norwegen gegen Schweden auswärts mit 2:1 durch. Mann des Spiels ist einmal mehr Erling Haaland, der für beide norwegischen Tore verantwortlich ist.

Haaland kann einen zweifelhaften Penalty verwerten. Video: streamable